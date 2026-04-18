logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Família se despede de Oscar em cerimônia reservada de cremação

Atleta morreu nessa sexta (17) em Santana de Parnaíba (SP) aos 68 anos
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 18/04/2026 - 09:17
São Paulo
17/04/2026 - A lenda do basquete, Oscar Schmidt foi internado na manhã desta sexta-feira (17/04) após passar por um mal-estar. Foto: oscarschmidt14/Instagram
© oscarschmidt14/Instagram

O ídolo Oscar Schmidt foi cremado na noite dessa sexta-feira (17) em São Paulo. A cerimônia foi restrita a familiares e amigos próximos do ex-jogador. Em nota nas redes sociais, a família agradeceu o apoio dos fãs e pediu respeito. “A família agradece, com carinho, todas as mensagens de apoio, força e solidariedade. A despedida foi realizada de forma discreta, apenas entre parentes próximos. Pedimos respeito e privacidade neste momento”, diz a nota.

O corpo de Oscar saiu do Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, vestindo a camisa da Seleção Brasileira de Basquete, símbolo da trajetória incrível do ex-jogador dentro das quadras. Esse era um dos pedidos do próprio Oscar e que foi atendido pelos familiares.

Segundo a prefeitura de Santana de Parnaíba, onde o ex-jogador morreu, Oscar passou mal na própria residência no início de sexta-feira (17) e foi encaminhado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana pelo Serviço de Resgate, “já em parada cardiorrespiratória (PCR), chegando à unidade um pouco antes das 14h sem vida”.

Oscar Schmidt foi diagnosticado com um câncer no cérebro em 2011. Havia passado por cirurgias e por diversos tratamentos. Em 2022, decidiu interromper os cuidados. Em 2014, também teve diagnosticada uma arritmia cardíaca.

Era casado com Maria Cristina Victorino desde 1981. Teve dois filhos: Filipe, nascido em 1986, e Stephanie, nascida em 1989.

Relacionadas
17/04/2026 - A lenda do basquete, Oscar Schmidt foi internado na manhã desta sexta-feira (17/04) após passar por um mal-estar. Foto: oscarschmidt14/Instagram
Oscar "uniu o país em torno das quadras", diz Lula
Oscar Schmidt participa do revezamento da tocha olímpico dos Jogos Rio 2016 em Natal 4 de junho de 2016 Marcos de Paula/Cortesia da Rio2016/Divulgação via Reuters
“Oscar foi uma lenda do basquete mundial”, diz Alckmin
17/04/2026 - A lenda do basquete, Oscar Schmidt foi internado na manhã desta sexta-feira (17/04) após passar por um mal-estar. Foto: oscarschmidt14/Instagram
Jogador de basquete Oscar Schmidt morre aos 68 anos
Edição:
Graça Adjuto
Oscar Schmidt Cremação São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 09/08/2023 - Movimentação de passageiros e ônibus na Rodoviária do Plano Piloto. Nos dias 8 e 9 de agosto acontece, em Brasília, o 36º Seminário Nacional de Transporte Urbano, em que empresários, entidades de classe, especialistas e representantes de governo debatem as mudanças necessárias no setor. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Rio terá lei contra abuso a mulheres no transporte coletivo
sab, 18/04/2026 - 10:41
violência contra a mulher
Justiça Justiça condena jovem que armou estupro coletivo contra adolescente
sab, 18/04/2026 - 10:24
Cabo Verde, 16/04/2026 - Ministra Margareth Menezes e o ministro da Cultura de Cabo Verde, Augusto Veiga. Foto: Luciele Oliveira/MinC
Cultura Brasil e Cabo Verde reforçam trabalho conjunto na Cultura
sab, 18/04/2026 - 10:07
Oscar Schmidt no projeto social Porãbask, de Ponta Porã (MS)
Esportes Projeto que Oscar Schmidt viabilizou vence torneio escolar nacional
sab, 18/04/2026 - 09:59
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto:José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Versão cidadã do Orçamento 2027 traduz termos técnicos para o público
sab, 18/04/2026 - 09:39
17/04/2026 - A lenda do basquete, Oscar Schmidt foi internado na manhã desta sexta-feira (17/04) após passar por um mal-estar. Foto: oscarschmidt14/Instagram
Esportes Família se despede de Oscar em cerimônia reservada de cremação
sab, 18/04/2026 - 09:17
Ver mais seta para baixo