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Esportes

Familiares destacam exemplos de Oscar Schmidt

Irmão, filho e sobrinho se pronunciaram nas redes sociais
Agência Brasil
Publicado em 17/04/2026 - 18:50
Brasília
Oscar Schmidt e Tadeu Schmidt
© Tadeu Schmidt/Instagram

Após a notícia da morte do ídolo do basquete Oscar Schmidt, na tarde desta sexta-feira (17), familiares se pronunciaram nas redes sociais sobre os exemplos e o legado do atleta. 

“Minha maior referência! Maior exemplo de dedicação e amor à profissão! Que história incrível você escreveu, meu irmão! Descanse em paz”, escreveu o jornalista e apresentador Tadeu Schmidt. 

Felipe Schmidt, filho de Oscar, pediu respeito para a família e prometeu honrar o legado do pai. "Hoje o mundo perde um ídolo, e eu perco meu pai”, disse. 

“Vou honrar tudo o que você me ensinou a ser como homem e tentar ser ao menos 10% do ser humano que você foi. Você foi um exemplo de vida para mim, e eu nunca, nunca vou te esquecer”, acrescentou Felipe. 

Sobrinho de Oscar, o jogador de vôlei de praia Bruno Schmidt agradedeu o tio pelas memórias. 

“Hoje, além de um tio, perdi uma grande referência, o maior ídolo da história do basquete brasileiro, cujo nome carrego no meu. Ficam na memória e no coração as lembranças. Obrigado por tudo, Mão Santa, querido Tio!”, disse.

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Despedida

Oscar Schmidt enfrentou um tumor cerebral por cerca de 15 anos. Segundo sua assessoria, a despedida se dará de forma reservada, restrita aos familiares, em respeito ao desejo da família por um momento íntimo de recolhimento.

Segundo a Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP), onde o ex-jogador morreu, Oscar passou mal em sua residência e foi encaminhado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA) pelo Serviço de Resgate, “já em parada cardiorrespiratória (PCR), chegando à unidade sem vida”.

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Edição:
Sabrina Craide
Oscar Schmidt basquete Obituário Tadeu Schmidt
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