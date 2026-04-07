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Fernando Diniz é anunciado como novo técnico do Corinthians

Treinador chega para substituir Dorival Júnior
Agência Brasil
Publicado em 06/04/2026 - 21:17
Rio de Janeiro
fernando diniz, corinthians
© Rodrigo Coca/Agência Corinthians/Direitos Reservados

O técnico Fernando Diniz é o novo técnico do Sport Club Corinthians Paulista. O anúncio foi realizado, na noite desta segunda-feira (6), pela assessoria de imprensa do Timão.

“O Sport Club Corinthians Paulista acertou a contratação do técnico Fernando Diniz. O novo comandante do Timão terá contrato válido até o final de 2026. O auxiliar Léo Porto e o preparador físico Wagner Bertelli chegam para compor a comissão técnica”, diz o comunicado divulgado pelo Corinthians.

O Timão informou que Diniz já entra em ação na próxima terça-feira (07), quando comandará o primeiro treino de preparação para a estreia corinthiana na Copa Libertadores, na próxima quinta (9), a partir das 21h (horário de Brasília), diante do Platense (Argentina).

Diniz substitui no cargo Dorival Júnior, que, após derrota em casa para o Internacional na noite do último domingo (5) pelo Campeonato Brasileiro, foi demitido do comando da equipe do Parque São Jorge.

Durante o período no comando do Timão, Dorival foi campeão da Copa do Brasil de 2025 e da Supercopa do Brasil deste ano. No entanto, no Paulistão viu o Corinthians ser eliminado pelo Novorizontino nas semifinais do torneio.

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Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol Corinthians Fernando Diniz Dorival Júnior
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