Fifa negocia aumento das premiações da Copa do Mundo de 2026

Proposta ainda precisa ser aprovada no Conselho da Fifa

A Fifa está em negociações com as federações nacionais para aumentar a premiação para todas as 48 equipes participantes da Copa do Mundo de 2026, informou a entidade máxima do futebol mundial neste domingo (26).

A proposta precisa ser aprovada na reunião do Conselho da Fifa da próxima terça-feira (28), que antecede o 76º Congresso da Fifa em Vancouver (Canadá).

Em dezembro a FIFA anunciou que a premiação da Copa do Mundo deste ano seria 50% maior do que a da edição anterior, totalizando US$ 655 milhões, após concordar com uma contribuição financeira recorde de US$ 727 milhões para o torneio.

No entanto, a Fifa informou à Reuters que o valor dos prêmios oferecidos deverá aumentar, com a previsão de que a entidade máxima do futebol mundial ultrapasse os US$ 11 bilhões em receita no atual ciclo de quatro anos, de 2023 a 2026.

“A Fifa confirma que está em negociações com federações de todo o mundo para aumentar as receitas disponíveis”, disse um porta-voz da entidade máxima do futebol mundial.

“Isso inclui um aumento proposto nas contribuições financeiras para todas as equipes classificadas para a Copa do Mundo de 2026 e no financiamento para desenvolvimento disponível para todas as 211 associações membros”.

“A Copa do Mundo de 2026 será inovadora em termos de sua contribuição financeira para a comunidade global do futebol, e a Fifa se orgulha de estar em sua posição financeira mais sólida de todos os tempos para beneficiar o futebol mundial por meio de seu programa Fifa Forward”.

A maior parte do pacote inicial de financiamento da Fifa para o torneio norte-americano - US$ 655 milhões - seria destinada a pagamentos baseados no desempenho das 48 nações participantes.

O comunicado da FIFA em dezembro sobre a premiação informou que os campeões levariam para casa US$ 50 milhões e os vice-campeões US$ 33 milhões, enquanto as 16 seleções que não conseguirem avançar da fase de grupos receberiam US$ 9 milhões.

Além disso, cada nação qualificada teria direito a US$ 1,5 milhão para cobrir os custos de preparação.

O relatório anual da FIFA para 2025 afirmou que 93% da receita total orçada já havia sido contratada até o final de 2025, graças ao sucesso da edição inaugural do Mundial de Clubes com 32 equipes, realizada nos Estados Unidos no ano passado.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, no México e no Canadá.