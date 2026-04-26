logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Fifa negocia aumento das premiações da Copa do Mundo de 2026

Proposta ainda precisa ser aprovada no Conselho da Fifa
Rohith Nair
Publicado em 26/04/2026 - 15:36
Londres (Inglaterra)
copa do mundo de 2026, logotipo
© Reuters/Brendan McDermid/Direitos reservados
Reuters

A Fifa está em negociações com as federações nacionais para aumentar a premiação para todas as 48 equipes participantes da Copa do Mundo de 2026, informou a entidade máxima do futebol mundial neste domingo (26).

A proposta precisa ser aprovada na reunião do Conselho da Fifa da próxima terça-feira (28), que antecede o 76º Congresso da Fifa em Vancouver (Canadá).

Em dezembro a FIFA anunciou que a premiação da Copa do Mundo deste ano seria 50% maior do que a da edição anterior, totalizando US$ 655 milhões, após concordar com uma contribuição financeira recorde de US$ 727 milhões para o torneio.

No entanto, a Fifa informou à Reuters que o valor dos prêmios oferecidos deverá aumentar, com a previsão de que a entidade máxima do futebol mundial ultrapasse os US$ 11 bilhões em receita no atual ciclo de quatro anos, de 2023 a 2026.

“A Fifa confirma que está em negociações com federações de todo o mundo para aumentar as receitas disponíveis”, disse um porta-voz da entidade máxima do futebol mundial.

“Isso inclui um aumento proposto nas contribuições financeiras para todas as equipes classificadas para a Copa do Mundo de 2026 e no financiamento para desenvolvimento disponível para todas as 211 associações membros”.

“A Copa do Mundo de 2026 será inovadora em termos de sua contribuição financeira para a comunidade global do futebol, e a Fifa se orgulha de estar em sua posição financeira mais sólida de todos os tempos para beneficiar o futebol mundial por meio de seu programa Fifa Forward”.

A maior parte do pacote inicial de financiamento da Fifa para o torneio norte-americano - US$ 655 milhões - seria destinada a pagamentos baseados no desempenho das 48 nações participantes.

O comunicado da FIFA em dezembro sobre a premiação informou que os campeões levariam para casa US$ 50 milhões e os vice-campeões US$ 33 milhões, enquanto as 16 seleções que não conseguirem avançar da fase de grupos receberiam US$ 9 milhões.

Além disso, cada nação qualificada teria direito a US$ 1,5 milhão para cobrir os custos de preparação.

O relatório anual da FIFA para 2025 afirmou que 93% da receita total orçada já havia sido contratada até o final de 2025, graças ao sucesso da edição inaugural do Mundial de Clubes com 32 equipes, realizada nos Estados Unidos no ano passado.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Relacionadas
ancelotti, brasil, seleção
Convocação final para a Copa terá Museu do Amanhã como palco
Paris 2024 Olympics - Skateboarding - Women's Street Final - La Concorde 3, Paris, France - July 28, 2024. Rayssa Leal of Brazil reacts during the final. REUTERS/Pilar Olivares
Interesse feminino em esportes tem skate em alta e avanço do futebol
Robson De Oliveira, Ajay Haridasse, Aaron Beggs, maratona de boston
Brasileiro vira manchete por ato de empatia na Maratona de Boston
esportes Futebol Copa do Mundo Fifa Seleção Brasileira brasil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Novo imortal da ABL, Eduardo Giannetti quer produzir edições comentadas de grandes clássicos brasileiros
Internacional Hiperglobalização está em crise, diz economista Eduardo Giannetti
dom, 26/04/2026 - 16:45
seleção, rugby em cadeira de rodas
Esportes Seleção de rúgbi em cadeira de rodas conquista torneio internacional
dom, 26/04/2026 - 16:44
Rio de Janeiro (RJ), 28/09/2023 - Vista aérea do navio-plataforma P-71, instalado no campo de Itapu, no pré-sal da Bacia de Santos, a 200 km da costa do Rio de Janeiro. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia ANP aprova estudos sobre bloco no pré-sal da Bacia de Santos
dom, 26/04/2026 - 16:10
copa do mundo de 2026, logotipo
Esportes Fifa negocia aumento das premiações da Copa do Mundo de 2026
dom, 26/04/2026 - 15:36
Brumadinho, (MG), 24/04/2026 – A instalação Contraplano, de Lais Myrrha em comemoração aos 20 anos do Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Inhotim celebra 20 anos com inauguração de três novas obras
dom, 26/04/2026 - 15:27
Sebastian Sawe, Maratona de Londres
Esportes Queniano se torna primeiro atleta a correr maratona abaixo de 2 horas
dom, 26/04/2026 - 14:40
Ver mais seta para baixo