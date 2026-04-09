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Esportes

Fifa nomeia três árbitros brasileiros para a Copa do Mundo

No total, a entidade máxima do futebol escolheu 17 latino-americanos
Daniela Desantis
Publicado em 09/04/2026 - 18:31
Assunção (Paraguai)
juiz, Raphael Claus
© Reuters/Thiago Bernardes/Direitos Reservados
Reuters

A Fifa nomeou nesta quinta-feira (9) 17 árbitros latino-americanos para os jogos da Copa do Mundo, em uma lista que inclui a mexicana Katia García como a única mulher da região a arbitrar no torneio sediado por Estados Unidos, México e Canadá.

A entidade divulgou a lista de 52 árbitros principais, 88 assistentes e 30 assistentes de vídeo das confederações e federações afiliadas que estarão presentes nas 104 partidas programadas para junho e julho deste ano.

A seleção inclui três árbitros principais do Brasil (Raphael Claus, Ramón Abatti e Wilton Sampaio), três da Argentina e dois do México. Juízes de El Salvador, Paraguai, Costa Rica, Chile, Honduras, Peru, Colômbia, Uruguai e Venezuela também atuarão como árbitros. Dos 88 assistentes, 27 são latino-americanos, de acordo com a lista.

García foi selecionada juntamente com outras cinco árbitras de outras regiões, “o que dá continuidade à tendência iniciada há quatro anos no Catar, em nossos esforços para desenvolver ainda mais a arbitragem feminina”, disse Pierluigi Collina, chefe de árbitros da Fifa, em um comunicado.

A entidade também afirmou que a nomeação “levou em conta a consistência do desempenho demonstrado pelos candidatos nos torneios da Fifa, bem como em outras competições nacionais e internacionais nos últimos anos”.

Os árbitros terão um seminário de preparação de 10 dias em Miami (Estados Unidos) a partir de 31 de maio e depois irão para Dallas (Estados Unidos).

A lista dos árbitros latino-americanos nomeados é a seguinte:

Iván Barton (El Salvador)
Juan Gabriel Benítez (Paraguai)
Juan Calderón (Costa Rica)
Raphael Claus (Brasil)
Yael Falcón Pérez (Argentina)
Cristian Garay (Chile)
Katia García (México)
Darío Herrera (Argentina)
Héctor Said Martínez (Honduras)
Kevin Ortega (Peru)
Ramón Abatti (Brasil)
César Ramos (México)
Andrés Rojas (Colômbia)
Gustavo Tejera (Uruguai)
Facundo Tello (Argentina)
Jesús Valenzuela (Venezuela)
Wilton Sampaio (Brasil)

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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