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Esportes

Flamengo aposenta camisa 14 de Oscar

Clube não usará mais a camisa do astro no basquete
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 18/04/2026 - 13:52
São Paulo
Oscar Schmidt participa do revezamento da tocha olímpico dos Jogos Rio 2016 em Natal 4 de junho de 2016 Marcos de Paula/Cortesia da Rio2016/Divulgação via Reuters
© Reuters/Marcos de Paula/Cortesia da Rio2016/Proibida reprodução

O Flamengo anunciou que não vai mais utilizar a camisa 14 na equipe de basquete de forma definitiva. A ação é uma homenagem ao ídolo Oscar, que morreu nesta sexta-feira (17). O astro jogou pelo rubro-negro entre 1999 e 2003.

A aposentadoria definitiva da camisa foi uma decisão do Conselho Diretor do Flamengo por humanidade.

"Ídolo eterno, Oscar marcou época com o Manto Sagrado entre 1999 e 2003, deixando um legado que transcende as quadras e seguirá inspirando gerações, diz nota oficial do clube. 

Acrescenta que o atleta é patrimônio do esporte do Flamengo, do Brasil e do mundo. "Sua história ajudou a moldar o basquete como o conhecemos hoje e seguirá como referência eterna de excelência, talento e paixão".

Porém, as lembranças do ídolo que fez história no basquete, não ficarão restritas à modalidade. Na rodada deste domingo (19) do Campeonato Brasileiro de Futebol, quando o Flamengo enfrenta o Bahia, Arrascaeta usará a camisa 14 para homenagear o ídolo do basquete brasileiro.

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