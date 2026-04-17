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Flamengo goleia Independiente Medellín por 4 a 1 na Copa Libertadores

Jogando em casa, Palmeiras derrota Sporting Cristal por 2 a 1
Agência Brasil
Publicado em 16/04/2026 - 23:46
Rio de Janeiro
flamengo, libertadores
© Gilvan de Souza/Flamengo/Direitos Reservados

Com uma atuação segura no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Flamengo goleou o Deportivo Independiente Medellín (Colômbia) pelo placar de 4 a 1, na noite desta quinta-feira (16), pela Copa Libertadores da América.

Após somar três pontos em seu primeiro compromisso como mandante na atual edição da competição continental, o Rubro-Negro da Gávea chegou ao total de seis, mantendo 100% de aproveitamento e liderando o Grupo A da competição.

A equipe comandada pelo técnico português Leonardo Jardim fez uma partida muito correta, na qual não deu muitos espaços ao ataque adversário e buscou as transições em velocidade para agredir um adversário claramente inferior tecnicamente.

E o Flamengo precisou de apenas 14 minutos de bola rolando para abrir o marcador. O volante Lucas Paquetá recebeu passe de Ayrton Lucas antes de bater com categoria para superar o goleiro Chaux.

Aos 39 o Independiente Medellín chegou a ensaiar uma reação, quando falha de Carrascal deu início a contra-ataque dos colombianos. Serna partiu em velocidade e tocou para Yony González, que bateu na saída do goleiro Rossi. Mas o Rubro-Negro voltou a ficar em vantagem cinco minutos depois com Bruno Henrique, que marcou de cabeça após receber cruzamento milimétrico do uruguaio Arrascaeta.

Logo após o intervalo Bruno Henrique e Arrascaeta inverteram os papéis e o Flamengo ampliou sua vantagem. O camisa 10 do time da Gávea lançou para o atacante, que devolveu dentro da área para o uruguaio, que chegou de primeira para colocar a bola no fundo do gol dos colombianos.

Com uma vantagem tão confortável Leonardo Jardim passou a trocar as peças de sua equipe, e uma das que que saiu do banco, o atacante Pedro, deu números finais ao marcador aos 50 minutos. Em rápido contra-ataque Luiz Araújo lançou o centroavante, que, de biquinho, bateu para fechar o marcador.

Verdão vence

O outro brasileiro em ação nesta quinta pela Libertadores também venceu. Atuando em sua casa, o Palmeiras derrotou o Sporting Cristal (Peru) por 2 a 1. No primeiro tempo o zagueiro Murilo abriu o placar para o Verdão, mas Juan González empatou para os peruanos minutos depois.

E apenas aos 34 minutos da etapa final a equipe do técnico Abel Ferreira garantiu a vitória, graças a gol em cobrança de pênalti do argentino Flaco López.

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Edição:
Fábio Lisboa
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