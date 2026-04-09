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Flamengo inicia Copa Libertadores com vitória na altitude de Cusco

Palmeiras arranca empate com o Junior Barranquilla na Colômbia
Agência Brasil
Publicado em 08/04/2026 - 23:51
Rio de Janeiro
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© Gilvan de Souza/Flamengo/Direitos Reservados

O Flamengo iniciou sua caminhada edição 2026 da Copa Libertadores com uma vitória de 2 a 0 sobre o Cusco (Peru), na noite desta quarta-feira (8) no Estádio Inca Garcilaso de la Veja. Com o triunfo, que contou com transmissão ao vivo da Rádio Nacional, o Rubro-Negro da Gávea lidera o Grupo A da competição.

Agora o time comandado pelo técnico português Leonardo Jardim se volta para o Campeonato Brasileiro, no qual enfrenta o Fluminense no próximo sábado (11) no estádio do Maracanã, antes de voltar a pensar novamente na competição continental, na qual tem como próximo desafio o Independiente Medellín (Colômbia).

Além de lidar com a expectativa da estreia, o Flamengo teve que lidar com os efeitos dos 3.400 metros de altitude de Cusco. E o time da Gávea soube lidar muito bem com os dois desafios.

Apesar de jogar em um ritmo mais lento, em razão do maior desgaste causado pela altitude, o Rubro-Negro em nenhum momento deixou a equipe da casa assumir o comando das ações. Após um primeiro tempo sem gols, o atual campeão da Libertadores abriu o placar aos 13 minutos da etapa final, quando o lateral Ayrton Lucas levantou a bola na área, onde Bruno Henrique chegou de cabeça para abrir o marcador.

Cinco minutos depois o lateral Ruidías chegou a marcar para o Cusco. Mas o gol foi anulado por causa de posição de impedimento de Manzaneda no lance.

Em desvantagem a equipe peruana se abriu de vez, e o Flamengo aproveitou os espaços para marcar o segundo com o uruguaio Arrascaeta já aos 46 minutos.

Empate do Palmeiras

O Palmeiras, o outro finalista da última edição da Copa Libertadores, arrancou um empate de 1 a 1 com o Junior Barranquilla (Colômbia) no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena, pelo Grupo F da competição.

O atacante Téo Gutiérrez abriu o placar para o Junior aos nove minutos do primeiro tempo em cobrança de pênalti, enquanto o paraguaio Ramón Sosa igualou para o Verdão já na etapa final.

Vitória do Mirassol

Já o Mirassol, única equipe brasileira a estrear na atual Libertadores em casa, derrotou o Lanús (Argentina) por 1 a 0, gol de João Victor, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.

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Edição:
Fábio Lisboa
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