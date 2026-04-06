Fonseca sobra na estreia em Monte Carlo e quebra jejum de brasileiros

O tenista brasileiro João Fonseca estreou com vitória no Masters 1000 de Monte Carlo, em sua primeira participação no torneio que abre a gira europeia no saibro. De quebra, ele pôs fim ao hiato de 14 anos sem vitória de brasileiros – a última fora de Thomaz Belucci sobre o espanhol David Ferrer. Nesta segunda-feira (6), o carioca de 19 anos, atual 40º no ranking, avançou à segunda rodada após derrotar o canadense Gabriel Diallo (36º), por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/3), em 1h25min de partida.

O próximo adversário será o francês Arthur Rinderknech (27º), de 30 anos e 1,96m de altura, que contará com o apoio da torcida local. Ele também estreou bem hoje, despachando o cabeça de chave 12, o russo Karen Khachanov (14º no ranking), por 2 sets a 0 (7/5 e 6/2). O embate Fonseca x Rinderknech será na quarta (8), ainda sem horário definido.

A first win here in Monte-Carlo 😍🇧🇷



Fonseca defeats Diallo to make the second round! #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/tMMzYMw2TH — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 6, 2026

"Um ótimo jogo. Feliz com a primeira rodada, como enfrentei. Um pouco mais de nervoso no começo, mas consegui impor um ritmo muito bom, jogando um grande nível de tênis, com as alturas, no padrão. Segundo set diminuí o foco, depois logo positivo novamente. Estou muito feliz com essa primeira rodada e espero continuar assim para o resto do torneio", disse o brasileiro ainda em quadra.

Após um início de ano conturbado devido a dores lombares, Fonseca chegou hoje à sexta vitória, ultrapassando o número de derrotas (5) nesta temporada.

Além de Monte Carlo, a gira europeia no saibro inclui os Masters 100 de Madri e Roma. Os torneios serão preparatórios para Roland Garros (França), o segundo Grand Slam do ano – a competição distribuiu 1500 pontos no ranking, a mais alta do circuito.

O vencedor do Masters de Monte Carlo receberá premiação de 6,3 milhões de euros (o equivalene a R$ 37,4 milhões). Por duas vezes o ex-tenista Kuerten foi campeão no saibro de Monte Carlos (1999 e 2001).