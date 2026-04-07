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Esportes

Futmesa estreia nos JUBsFut 2026 unindo técnica e emoção

Com DNA brasileiro, modalidade agita jovens e revela talentos
* Rodrigo Ricardo - Repórter da EBC
Publicado em 07/04/2026 - 19:30
Aracaju
futmesa, jubs futebol
© Divulgação/Hugo Soares/CBDU

A bola subiu para as competições de Futmesa nos JUBsFut (Jogos Universitários Brasileiros de Futebol). As disputas começaram nesta terça-feira (7) no ginásio da Universidade Tiradentes (Unit), em Aracaju (Sergipe).

A modalidade mistura regras de tênis de mesa, vôlei e futebol. Assim como no futebol, pode ser jogada com qualquer parte do corpo fora as mãos. Vence quem ganhar dois sets de 15 pontos. Em caso de empate, há um tie-break de 12 pontos. Jogado em duplas, o esporte possui categorias feminina, masculina e mista.

Talita Braz, atleta da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), que joga com o namorado e também com uma colega da faculdade, comenta sobre sua preferência. “Difícil responder. Não sei dizer qual prefiro. São estilos diferentes: no feminino é mais coletivo, enquanto na mista existe mais apoio ao ataque. Fico na dúvida, mas todos têm a mesma intensidade”, analisa a aluna do oitavo período de Publicidade e Propaganda da UFMT.

Ela destaca ainda o papel do esporte em sua vida acadêmica: “Deixa a caminhada da minha formação mais leve, melhora meu psicológico e alimenta o sonho que tenho de ser atleta profissional”.

Inovação Brasileira

Inspirado no húngaro Teqball, o Futmesa é uma inovação brasileira e possui algumas diferenças de regras em relação à invenção estrangeira. Mas, para se destacar em qualquer um dos dois, é preciso treino e dedicação. A receita vem do tetracampeão dos JUBs, Lucas Bernardes, o China.

“Se Deus quiser, vamos tentar o penta”, afirma o estudante de Educação Física do Centro Universitário do Ceará (UniAteneu), que já se profissionalizou na modalidade, mas não deixa de participar dos jogos universitários.

“É uma experiência TOP e vou carregá-la para o resto da minha vida. Também penso em outros caminhos para além do esporte. Aqui conheço gente de tudo quanto é canto. Sei que isso vai me ajudar, porque quero trabalhar, no futuro, lidando com pessoas”, declarou.

Os JUBsFut, que são organizados pela CBDU (Confederação Brasileira do Desporto Universitário), vão até o próximo sábado na capital sergipana e ainda envolvem provas de futebol tradicional, Fut7 e os desafios de X1 e X2. A maior competição universitária de futebol do país envolve aproximadamente 1,5 mil atletas de 17 estados.

*Jornalista viajou a convite da CBDU.

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Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol futmesa CBDU JUBsFut Jogos Universitários Brasileiros de Futebol
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