logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Gabrielzinho concorre ao Laureus de Melhor Atleta com Deficiência

Premiação ocorre nesta segunda, em Madri, na Espanha
Juliano Justo - repórter da EBC
Publicado em 20/04/2026 - 08:10
São Paulo
Gabrielzinho quebra recorde mundial na prova dos 50m borboleta classe S2,
© Pietro Rizzato/WPS Italy

O nadador mineiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, concorre ao Prêmio Laureus de Melhor Atleta com Deficiência nesta segunda-feira (20). O prêmio será anunciado no Palácio de Cibeles, em Madri, na Espanha.

O vencedor será escolhido por um painel especializado, com membros do Comitê Paralímpico Internacional (IPC).

O nadador de 23 anos conquistou três ouros no Mundial de Singapura 2025, nas provas de 100 metros (m) costas, 200m livre e 50m costas, todas disputas pela classe S2 (comprometimento físico-motor).

É dele também o recorde mundial dos 150m medley S2, obtido também em Singapura, com o tempo de 3min16s26.

Atleta do Praia Clube, Gabrielzinho soma seis medalhas paralímpicas: três ouros conquistados em Paris 2024, e dois ouros e uma prata em Tóquio 2020.

Concorrentes

Ao lado do mineiro, concorrem ao prêmio outros cinco atletas, dois deles nadadores: o italiano Simone Barlaam, da classe S9 (limitações físico-motoras), e o tcheco David Kratochvíl, da classe S11 (deficiência visual). 

Duas atletas do atletismo também foram indicadas: a suíça Catherine Debrunner, da classe T53/54 (cadeirantes), e a equatoriana Kiara Rodríguez, da classe T47 (deficiência nos membros superiores).

Além deles, a norte-americana Kelsey DiClaudio, do hóquei em cadeira de rodas, também está entre os indicados.

O Prêmio Laureus está em sua 26ª edição, e o ex-nadador paralímpico Daniel Dias já figurou no hall de campeões do que é considerado o “Oscar do Esporte”. A honraria foi concedida ao atleta em três ocasiões: 2009, 2013 e 2016.

Relacionadas
Arthur Xavier é ouro nos 200m livre, na etapa da World Séries de Barcelona, em 20;03/2026 - Natação Paralímpica
Natação paralímpica: Brasil amplia ouros em World Séries de Barcelona
Panamá - 19/04/2026 - Brasil abre Pan-Americano Sênior de judô com seis medalhas. Foto: Grasiela Gonzaga/Ruasmídia/CBJ
Brasil abre Pan-Americano Sênior de judô com seis medalhas
Cuiabá - 19.04.2026 - Seleção Feminina comemorando o título do FIFA Series - Foto: Lívia Villas Boas | CBF
Brasil conquista título do FIFA Series de futebol feminino
Edição:
Vinicius Lisboa
Prêmio Laureus esporte paralímpico gabriel araújo Gabrielzinho natação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Paraupebas - Pará19/04/2026 - A tesoureira da Associação Preciosidades da Amazônia, Sandra Brasil, (verde) e a secretária da Associação Preciosidades da Amazônia, Luciene Padilha (amarelo). Foto: Washington Alves/ Ligth Press
Direitos Humanos Mulheres empreendem em bioeconomia e mudam de vida no Sudoeste do Pará
seg, 20/04/2026 - 08:50
Rio de Janeiro (RJ), 09/04/2025 - Começa a Feira Rio Artes para capacitação e negócios em economia criativa, no Centro de Convenções Expomag, centro da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Brasil já tem 4,5 milhões de empreendedores da Economia Prateada
seg, 20/04/2026 - 08:47
Rio de Janeiro (RJ) 22/03/2024 – Temporal atinge o Rio de Janeiro e trabalhadores deixam a região central da cidade, que tem ponto facultativo decretado com previsão de chuvas extremas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Belém decreta emergência em razão de fortes chuvas
seg, 20/04/2026 - 08:45
Trabalho escravo
Direitos Humanos Trabalho escravo doméstico é tema do Caminhos da Reportagem de hoje
seg, 20/04/2026 - 08:34
Brasília (DF), 19/04/2026 - Economia prateada, a economia liderada por pessoas com 60+. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Economia prateada mostra força de consumidores e empreendedores 60+
seg, 20/04/2026 - 08:30
Gabrielzinho quebra recorde mundial na prova dos 50m borboleta classe S2,
Esportes Gabrielzinho concorre ao Laureus de Melhor Atleta com Deficiência
seg, 20/04/2026 - 08:10
Ver mais seta para baixo