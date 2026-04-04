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Esportes

Haaland brilha e City bate Liverpool nas quartas da Copa da Inglaterra

Centroavante norueguês fez hat-trick na vitória por 4 a 0
Philip O'Connor e William Schomberg*
Publicado em 04/04/2026 - 16:56
Manchester (Inglaterra)
Copa da Inglaterra - Quartas de final - Manchester City x Liverpool 04/04/2026 Action Images via Reuters/Jason Cairnduff
© Reuters/Jason Cairnduff/proibida reprodução
Reuters

Erling Haaland marcou três gols e o Manchester City goleou o Liverpool por 4 a 0 no Etihad Stadium neste sábado (4) para chegar às semifinais da Copa da Inglaterra, e o Chelsea também garantiu sua vaga nas semifinais com uma vitória de 7 a 0 sobre o Port Vale, da terceira divisão.

O campeão Liverpool jogou bem na primeira meia hora, com Mohamed Salah desperdiçando uma chance logo no início, mas depois que Haaland marcou de pênalti aos 37 minutos, após uma falta em Nico O'Reilly, a resistência do tempo caiu por terra.

O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, sofreu o pênalti com uma falta precipitada, e havia pouco que o zagueiro holandês pudesse fazer enquanto o City jogava um futebol ofensivo cintilante no restante do jogo.

Com seus cabelos balançando para trás em um rabo de segundo cavalo, Haaland marcou seu gol aos dois minutos do primeiro tempo, nos acréscimos, com uma cabeçada bem colocada após um excelente cruzamento de Antoine Semenyo.

Semenyo também marcou um gol cinco minutos depois do intervalo, agarrando-se a uma bola por trás de Rayan Cherki e finalizando lindamente por cima de Giorgi Mamardashvili, e Haaland completou sua terceira marca com um chute na parte de baixo da trave aos 57 minutos.

Os problemas do Liverpool continuaram quando Mohamed Salah, que deveria deixar o clube no final da temporada, encerrou uma atuação ruim ao ter seu pênalti defendido por James Trafford, acabando com qualquer esperança de recuperação do Liverpool.

Torcedores do Liverpool vão embora mais cedo

Quando o jogo se transformou em um desfile de vitória, muitos torcedores do Liverpool começaram a se dirigir para as saídas, e o técnico do City, Pep Guardiola, fez as alterações, substituindo Haaland por Omar Marmoush, e o atacante norueguês foi aplaudido de pé ao deixar o campo.

“No primeiro tempo, tivemos um pouco de dificuldade, mas depois de cerca de 30 minutos contínuos e, no final, foi um jogo incrível. Outra viagem a Wembley para nós é incrível e importante”, disse ele à emissora TNT.

"Acho que [minha forma nesta temporada] tem tido muitos altos e baixos, o que não é bom o suficiente. Não posso ficar pensando no que eu poderia ter feito de diferente, no que não aconteceu ou no que aconteceu. Tenho que pensar no próximo jogo."

Antes deste sábado (4), o Chelsea não havia conseguido marcar um gol em mais de 300 minutos de jogo em todas as competições, mas saiu na frente aos 64 segundos em sua partida de quartas de final contra o Port Vale, quando Jorrel Hato aproveitou uma defesa ruim dos visitantes.

O Port Vale é o último colocado da terceira divisão da Inglaterra, mas havia vencido o Sunderland, da Premier League, na rodada anterior.

Um gol de João Pedro e um gol contra de Jordan Lawrence-Gabriel deram às oito vezes vencedor da Copa da Inglaterra uma vantagem de 3 a 0 no intervalo, antes dos gols de cabeça de Tosin Adarabioyo e Andrey Santos, uma finalização de Estevão e um pênalti de Alejandro Garnachoem uma vitória.

A vitória por 7 a 0 deu um certo rompimento ao técnico do Chelsea, Liam Rosenior, depois de quatro derrotas seguidas em todas as competições e antes da visita ao Manchester City no próximo fim de semana pela Premier League.

Nas outras quartas de final, o Southampton recebe o Arsenal mais tarde neste sábado e o Leeds United viaja para o West Ham United no domingo. As semifinais serão disputadas em Wembley.

(Edição de Ed Osmond)

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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