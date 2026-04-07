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Esportes

Irã aguarda resposta da Fifa sobre mudança de local na Copa do Mundo

País pleiteia realizar os três jogos da fase de grupos no México
Aadi Nair*
Publicado em 07/04/2026 - 12:53
Bengaluru (Índia)
Estádio Akron, em Guadalajara, México 22 de março de 2026 REUTERS/Henry Romero
© REUTERS/Henry Romero/Proibida reprodução
Reuters

O governo do Irã só decidirá sobre a participação da seleção nacional na Copa do Mundo quando receber uma resposta da Fifa sobre a transferência de seus jogos, disse o ministro dos Esportes do país, Ahmad Donyamali.

A federação de futebol do Irã (FFIRI) tem pressionado para transferir os três jogos da equipe na fase de grupos da Copa do Mundo dos Estados Unidos para o México, citando o envolvimento militar norte-americano ao lado de Israel em ataques que provocaram uma guerra contínua na região.

A FFIRI disse no mês passado que estava em discussões com a Fifa sobre a mudança de local, enquanto o Ministério dos Esportes do Irã proibiu as equipes esportivas nacionais e de clubes de viajar para países que considera hostis até segunda ordem.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, declarou na semana passada, no entanto, que o Irã jogará suas partidas conforme programado.

"Nosso pedido à Fifa para transferir os jogos do Irã dos EUA para o México ainda é válido, mas ainda não recebemos uma resposta", disse Donyamali à agência de notícias estatal turca Anadolu em uma entrevista publicada no fim de semana.

"Se for aceito, a participação do Irã na Copa do Mundo será certa. No entanto, a Fifa ainda não respondeu."

"Como ministro dos Esportes, juntamente com a federação de futebol iraniana, manteremos a equipe de futebol pronta para a Copa do Mundo. No entanto, a decisão final será tomada pelo nosso governo", completou.

O Irã está programado para disputar todos os seus jogos do Grupo G em solo norte-americano - contra Nova Zelândia e Bélgica em Los Angeles antes de seu jogo final contra o Egito em Seattle.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no mês passado que, embora a seleção do Irã fosse bem-vinda para jogar nos EUA, isso poderia não ser apropriado para sua "vida e segurança".

Mais tarde, ele deixou claro que qualquer ameaça aos jogadores não viria dos Estados Unidos.

"De acordo com os regulamentos relevantes da Fifa, a segurança precisa ser fornecida no país em questão", acrescentou Donyamali. "No entanto, a Copa do Mundo será realizada em breve, e oferecer garantias durante esse período é questionável."

"Nessas circunstâncias, a possibilidade de o Irã participar dos jogos da Copa do Mundo nos EUA é muito baixa. Mas, se as garantias de segurança relevantes forem fornecidas, nosso governo tomará a decisão sobre a participação do Irã na Copa do Mundo."

A Fifa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário enviado por e-mail.

A Copa do Mundo será realizada nos EUA, México e Canadá de 11 de junho a 19 de julho.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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