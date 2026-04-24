Istambul Park, na Turquia, receberá Fórmula 1 a partir de 2027

Pista sediará provas da modalidade por pelo menos mais cinco anos

O circuito de Istambul Park, na Turquia, retornará ao calendário da Fórmula 1 a partir de 2027 por pelo menos cinco anos, disseram a F1 e a presidência turca nesta sexta-feira (24), marcando o ponto culminante da campanha de anos da Turquia para retornar ao esporte.

O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, o diretor executivo da F1, Stefano Domenicali, e o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, anunciaram oficialmente o acordo em um evento no Palácio Dolmabahce, em Istambul, enquanto um carro promocional da F1 percorria as ruas da maior cidade da Turquia.

Em um comunicado, a F1 disse que havia chegado a um acordo com o governo turco para que o Istambul Park sediasse os grandes prêmios até a temporada de 2031, enquanto Eren Uclertopragi, presidente da Federação de Esportes Automobilísticos da Turquia (TOSFED), disse que os preparativos estão em andamento para a corrida de 2027.

“Estamos muito satisfeitos por voltar à incrível e vibrante cidade de Istambul a partir de 2027 para emocionar todos os nossos fãs na Turquia e em todo o mundo em um dos circuitos mais emocionantes e desafiadores da Fórmula 1”, disse Domenicali.

Erdogan disse que o retorno da F1 é um reflexo da “forte confiança” depositada na Turquia e em sua capacidade organizacional, acrescentando que espera que a parceria da Turquia com a F1 cresça ainda mais nos próximos anos, já que Istambul sediará cinco “corridas emocionantes e de alta qualidade” até 2031.

Ben Sulayem afirmou que o retorno da Turquia foi um “reflexo poderoso” do crescimento global e do apelo da F1 e garantiu o futuro de longo prazo do esporte na Turquia, acrescentando que ela ocupa um “lugar especial” na história da F1.

O circuito de 14 curvas no lado asiático de Istambul é popular entre pilotos e fãs, mas sediou uma corrida pela última vez em 2021 como substituto durante a pandemia de Covid-19. Ele também sediou grandes prêmios entre 2005 e 2011, bem como na temporada de 2020, quando Lewis Hamilton venceu a corrida para conquistar seu sétimo campeonato mundial, igualando o recorde de Michael Schumacher.

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