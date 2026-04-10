João Fonseca cai nas quartas de Mônaco para Zverev, número 3 do mundo

Foi a melhor campanha do tenista brasileiros em torneios Masters 1000
Publicado em 10/04/2026 - 18:00
Tennis - ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters - Monte Carlo Country Club, Roquebrune-Cap-Martin, France - April 10, 2026 Brazil's Joao Fonseca reacts during his quarter final match against Germany's Alexander Zverev REUTERS/Manon Cruz
O tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, se despediu das quartas de final do Masters 1000 de Mônaco, após embate de 2h40min contra o número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev. O carioca (40º no ranking) fez jogo equilibrado nos dois primeiros sets contra o adversário de 28 anos: perdeu no detalhe o primeiro set (7/5) e depois arrancou o empate na parcial seguinte - 7/6 (3). No terceiro e decisivo set, a experiência de Zverev pesou mais e Fonseca acabou superado por 6/3, perdendo a vaga na semifinal por 2 sets a 1.

Apesar do revés, a campanha em Mônaco foi a melhor da curta carreira do carioca em torneios da categoria Masters 1000, que ficam atrás somente dos Grand Slams, com pontuação de 1500. Antes de cair contra Zverev, Fonseca deixou pelo caminho o canadense Gabriel Diallo (36º), o francês Arthur Rinderknech (27º), e o italiano Matteo Berretini – ex-top 10 e atual 90º no ranking.

''Acho que ele [João Fonseca] é um talento tremendo. Todos nós do topo sabemos que ele está chegando e está chegando muito, muito rápido, que ele vai estar entre nós em breve. Jogador completo? Acho que ele ainda precisa melhorar, com certeza, mas ele é muito, muito bom e um grande talento. Sem dúvidas, com o tempo, ele vai melhorar e [vai] estar entre os principais jogadores'', analisou Zverev, que enfrentará o italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking, na semifinal na sexta (11), a partir das 8h30 (horário de Brasília).

Com o desempenho em Mônaco, Fonseca somou mais 400 pontos e deverá subir para a 35ª posição no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), que será atualizado na próxima segunda (13).

O jovem brasileiro duelou contra os dois melhores tenistas do ranking mundial neste início de temporada. Em Indian Wells (Estados Unidos), ele foi superado após jogo parelho com o  número 2 Jannik Sinner (Itália), após dois tie-breaks. Depois, na segunda rodada do Masters 1000 de Miami (EUA), Fonseca enfrentou o líder do ranking, o espanhol  Carlos Alcaraz, (EUA), sendo superado por um duplo 6/4.

Relacionadas
João Fonseca em Indian Wells 10/3/2026 Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images
João Fonseca deixa Indian Wells mais confiante, após embate com Sinner
joão fonseca, marcelo melo, rio open
João Fonseca e Marcelo Melo garantem título de duplas do Rio Open
Nubank adquire naming rights de estádio do Palmeiras
Nubank adquire "naming rights" do estádio do Palmeiras
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
JUBs Futebol 2026, futebol de mesa
Esportes Esporte Universitário leva mensagem de paz em meio a conflitos globais
sex, 10/04/2026 - 19:01
UnB foi a primeira universidade federal a adotar sistema de cotas raciais Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Direitos Humanos Estudo recomenda ampliação de políticas afirmativas em SC
sex, 10/04/2026 - 18:28
September 2, 2018, New York, New York, USA: Afrika Bambaataa, a pioneer of hip-hop, died at age 67 from complications of cancer in the early hours of April 9, 2026. Archive photo from September 2, 2018, during BR Day (Brazilian music festival) held in New York City, United States. (Credit Image: © Vanessa Carvalho/ZUMA Press Wire)
Cultura Morre Afrika Bambaataa, pioneiro do hip-hop e da cultura negra mundial
sex, 10/04/2026 - 18:25
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Fundo oferece R$ 15 bi por ativos do BRB ligados ao Master, diz GDF
sex, 10/04/2026 - 18:20
Brasília (DF), 14/07/2025 - Plataforma da Petrobras que reforçará o pré-sal deixa Singapura. Foto: Petrobras/Divulgação
Economia Reservas provadas de petróleo no Brasil crescem 3,84% em 2025
sex, 10/04/2026 - 17:58
