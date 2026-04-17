João Fonseca cai nas quartas de Munique após revés para 6º do mundo

O tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, deu adeus ao ATP 500 de Munique (Alemanha) nesta sexta-feira (17), após revés nas quartas de final. Atual 35º no ranking, o carioca foi superado pelo número 6 do mundo, o norte-americano Ben Shelton, de 23 anos, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 3/6, ao fim de 1h49min de embate no saibro alemão.

Após a partida, Fonseca avaliou a campanha em Munique. Antes do revés para Shelton, o brasileiro somou vitórias contra o chileno Alejandro Tabilo (45º) e o francês Arthur Rinderknech (26º).

“Foi uma boa semana. Eu venho jogando um bom nível de tênis, mas hoje as condições estavam mais rápidas com o calor e eu demorei um pouco para me adaptar”, disse o brasileiro por meio da sua assessora de imprensa.

“Depois fui mais pra frente, consegui fazer ele jogar mais pontos. Como ele não tem um estilo de jogo específico, é um cara difícil de enfrentar. Foi um jogo duro, mas eu poderia ter jogado melhor, principalmente nos meus games de saque.”, lamentou Fonseca.

Esta foi a quarta derrota do jovem carioca diante de tenistas top 10 do ranking nesta temporada. Fonseca enfrentou o italiano Jannik Sinner (Indian Wells), então número 2 do mundo; o espanhol Carlos Alcaraz no Masters 1000 de Miami – quando ele liderava o ranking –; e o alemão Alexander Zverev (3º) no Masters 100 de Mônaco.

“Venho fazendo boas partidas contra esses caras, mas quero estar ainda mais forte. É continuar evoluindo, repetir, treinar e melhorar”, concluiu Fonseca, que deve subir cinco posições na próxima atualização do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

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O próximo compromisso do brasileiro na gira de saibro europeia será o Masters 1000 de Madri, que começa na próxima segunda (20). O torneio é preparatório para Roland Garros (França), o segundo Grand Slam do ano – a competição distribuiu 1500 pontos no ranking, a mais alta do circuito.

Brasil na semi de duplas em Munique

Os gaúchos Rafael Matos e Orlando Luz vão brigar por vaga na final de duplas do ATP 500 de Munique neste sábado (18), a partir das 6h (horário de Brasília). Os adversários serão os franceses Théo Ambagé e Albano Olivetti. A dupla gaúcha avançou à semi na última quinta (16), ao derrotar a parceria do britânico Luke Johnson com o polonês Jan Zielinski com um duplo 6/4.