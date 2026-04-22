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Esportes

João Fonseca encara ex-top 3 Cilic na estreia do Masters 1000 de Madri

Carioca será cabeça de chave após desistências de Alcaraz e Djokovic
Agência Brasil
Publicado em 22/04/2026 - 13:59
Rio de Janeiro
Brasília 18/02/2026 - João Fonseca vence Thiago Monteiro em duelo brasileiro pelo Rio Open. Foto: Fotojump/Rio Open
© Fotojump/Rio Open

O tenista carioca João Fonseca, número 31 do mundo, conheceu nesta quarta-feira (22) quem irá enfrentar na estreia do Masters 1000 de Madri. O adversário será o ex-top 3 Marin Cilic, atualmente na 51ª posição no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). Cilic, de 37 anos, avançou nesta quarta ao derrotar na primeira rodada o belga o Zizou Bergs (44º) por 2 sets a 1.  Único brasileiro na chave de simples em Madri, Fonseca entra em quadra na sexta (24), ainda sem horário definido. O torneio em quadra de saibro é preparatório para Roland Garros (França), sgundo Grand Slam do ano.

Pela primeira vez na carreira, o carioca de 19 anos competirá  como cabeça de chave de um torneio Masters 1000, daí a estreia apenas na segunda rodada. Isso se tornou possível após as desistências do espanhol Carlos Alacaraz, vice-líder do ranking, e do sérvio Novak Dkokovic (4º). Fonseca será o cabeça de chave 27 no torneio que reúne 96 tenistas.

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Nesta quarta (22), Fonseca teve a presença confirmada no ATP 500 de Hamburgo, entre os dias 16 e 23 de maio, também disputado no saibro. Na listas de 32 inscritos estão o anfitrião Alexander Zverev (3º) – algoz de Fonseca nas quartas do Masters de Monte Carlo –, o canadense Felix Auger-Aliassime (5º), o norte-americano Ben Shelton (6º) e o italiano Flavio Cobolli (13º), campeão do torneio no ano passado.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
João Fonseca Masters 1000 Madri saibro Roland Garros estreia cabeça de chave ATP de Hamburgo
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