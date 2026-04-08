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João Fonseca se garante nas oitavas do Masters 1000 de Monte Carlo

Vaga veio com vitória por 2 sets a 1 sobre o francês Arthur Rinderknec
Agência Brasil
Publicado em 08/04/2026 - 19:41
Rio de Janeiro
joão fonseca, tênis
© Geoff Burke-Imagn Images/Direitos Reservados

O tenista brasileiro João Fonseca se classificou para as oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo. A vaga veio com uma vitória por 2 sest a 1 (parciais de 7/5, 4/6 e 6/3) sobre o francês Arthur Rinderknech nesta quarta-feira (8).

O carioca de 19 anos de idade estreou na competição na última segunda-feira (6), quando bateu o canadense Gabriel Diallo por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/3). O triunfo sobre o 36º do mundo pôs fim a um hiato de 14 anos sem vitória de brasileiros no Masters 1000 de Monte Carlo.

João Fonseca volta a entrar em ação na competição às 6h (horário de Brasília), quando medirá forças com o italiano Matteo Berrettini pelas quartas de final. O adversário do brasileiro vem de um surpreendente triunfo sobre o russo Daniil Medvedev por 2 sets a 0 (duplo 6/0).

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Edição:
Fábio Lisboa
esportes tênis João Fonseca Masters 1000 de Monte Carlo
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