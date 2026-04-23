Jogos de Los Angeles vendem 4 milhões de ingressos no primeiro lote

Esta será a terceira vez que a cidade sedia uma edição das Olimpíadas

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 disseram nesta quinta-feira (23) que venderam mais de 4 milhões de ingressos no primeiro lançamento deste mês, um sinal inicial de forte demanda para os Jogos mais de dois anos antes da cerimônia de abertura.

A LA28 informou que o registro foi aberto em Tickets.LA28.org para o segundo lote de ingressos, com vendas previstas para começarem em agosto de 2026. A próxima fase oferecerá novos ingressos para todas as modalidades olímpicas e uma variedade de preços, de acordo com o comitê organizador.

“A resposta à nossa venda inicial foi nada menos que histórica”, disse o diretor-executivo da LA28, Reynold Hoover, em um comunicado.

A LA28 afirmou que 95% dos ingressos com preço inferior a US$ 100 foram vendidos durante uma pré-venda para moradores das áreas de Los Angeles e Oklahoma City, e cerca de 500 mil ingressos com preço de US$ 28 foram adquiridas por compradores locais.

Alguns moradores, no entanto, reclamaram dos preços altos, das taxas e da disponibilidade limitada durante a pré-venda.

Os organizadores disseram que os ingressos foram vendidos em 85 países e em todos os 50 Estados e territórios dos EUA, com Reino Unido, Canadá, México e Japão entre os principais mercados internacionais.

Los Angeles se tornará a terceira cidade a sediar os Jogos Olímpicos três vezes, depois de ter sediado os Jogos em 1932 e em 1984. A cidade também sediará os Jogos Paralímpicos pela primeira vez.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.