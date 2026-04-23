logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Jogos de Los Angeles vendem 4 milhões de ingressos no primeiro lote

Esta será a terceira vez que a cidade sedia uma edição das Olimpíadas
Rory Carroll
Publicado em 23/04/2026 - 18:45
Los Angeles (Estados Unidos)
jogos de los angeles
© Reuters/Daniel Cole/Direitos Reservados
Reuters

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 disseram nesta quinta-feira (23) que venderam mais de 4 milhões de ingressos no primeiro lançamento deste mês, um sinal inicial de forte demanda para os Jogos mais de dois anos antes da cerimônia de abertura.

A LA28 informou que o registro foi aberto em Tickets.LA28.org para o segundo lote de ingressos, com vendas previstas para começarem em agosto de 2026. A próxima fase oferecerá novos ingressos para todas as modalidades olímpicas e uma variedade de preços, de acordo com o comitê organizador.

“A resposta à nossa venda inicial foi nada menos que histórica”, disse o diretor-executivo da LA28, Reynold Hoover, em um comunicado.

A LA28 afirmou que 95% dos ingressos com preço inferior a US$ 100 foram vendidos durante uma pré-venda para moradores das áreas de Los Angeles e Oklahoma City, e cerca de 500 mil ingressos com preço de US$ 28 foram adquiridas por compradores locais.

Alguns moradores, no entanto, reclamaram dos preços altos, das taxas e da disponibilidade limitada durante a pré-venda.

Os organizadores disseram que os ingressos foram vendidos em 85 países e em todos os 50 Estados e territórios dos EUA, com Reino Unido, Canadá, México e Japão entre os principais mercados internacionais.

Los Angeles se tornará a terceira cidade a sediar os Jogos Olímpicos três vezes, depois de ter sediado os Jogos em 1932 e em 1984. A cidade também sediará os Jogos Paralímpicos pela primeira vez.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
fifa series, seleção feminina
Seleção feminina de futebol recebe EUA para dois amistosos no Brasil
eder militão, real madrid
Lesão na coxa tira zagueiro Éder Militão do restante da temporada
Paolo Zampolli (2nd L), a friend of President Donald Trump and Trump's envoy for global partnerships, joins Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto and other dignitaries on the red carpet to welcome U.S. Vice President JD Vance and second lady Usha Vance as they arrive at Budapest Ferenc Liszt International Airport in Budapest, Hungary, April 7, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst/Pool
Enviado de Trump sugere que Itália substitua Irã na Copa do Mundo
esportes jogos olímpicos Los Angeles Estados Unidos COI ingressos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 28/07/2025 - Polícia Militar de São Paulo. Foto: PMSP/Divulgação
Justiça PM que atirou e matou mulher em SP é suspensa da função
qui, 23/04/2026 - 19:41
seleção brasileira, tênis
Esportes Tênis: Brasil pega Canadá por vaga na elite da Billie Jean King Cup
qui, 23/04/2026 - 19:28
Dólar
Economia Dólar volta a R$ 5, e bolsa cai com tensão no Oriente Médio
qui, 23/04/2026 - 19:22
Brasília (DF), 23/04/2026 - Presidente dos Correios, Emmanoel Rondon, fala durante entrevista sobre resultados dos 100 dias do plano de reestruturação da empresa. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Prejuízo dos Correios chega a R$ 8,5 bilhões em 2025
qui, 23/04/2026 - 18:48
jogos de los angeles
Esportes Jogos de Los Angeles vendem 4 milhões de ingressos no primeiro lote
qui, 23/04/2026 - 18:45
Itaguaí (RJ), 22/04/2026 - Foram apreendidos 100 toneladas de coque siderúrgico acondicionadas de forma irregular. Trata-se de um combustível sólido, derivado industrial do carvão mineral, utilizado em usinas siderúrgicas altamente inflamável e poluente. Foto: SUBPAN/Divulgação
Meio Ambiente Fiscais apreendem 100 toneladas de combustível industrial em Itaguaí
qui, 23/04/2026 - 18:44
Ver mais seta para baixo