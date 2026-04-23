Lesão na coxa tira zagueiro Éder Militão do restante da temporada

Expectativa é de que brasileiro esteja apto para disputar a Copa

O Real Madrid (Espanha) sofreu um duplo golpe depois que o turco Arda Güler e o brasileiro Éder Militão foram descartados para o restante da temporada com lesões musculares na coxa, segundo confirmou o clube.

De acordo com fontes do clube, a previsão é de que os dois fiquem afastados por cerca de quatro semanas, mas devem se recuperar a tempo para a Copa do Mundo, que começa em menos de 50 dias.

O contratempo de Güler ocorreu na última sessão de treinamento antes do jogo da próxima sexta-feira (24) contra o Real Betis. Um desconforto muscular obrigou o meio-campista turco a permanecer na academia. Exames posteriores diagnosticaram uma lesão muscular no tendão da perna direita.

A lesão de Militão foi mais imediata e visível. O zagueiro brasileiro sentiu um incômodo em uma disputa pouco antes do intervalo da partida da última terça-feira (21) contra o Alavés e pediu para ser substituído imediatamente.

Embora o técnico Alvaro Arbeloa tenha inicialmente se mostrado otimista após o jogo, um exame de ressonância magnética revelou mais tarde uma lesão muscular no tendão da perna esquerda de Militão.

Isso marca outro revés para o zagueiro brasileiro, que sofreu uma sucessão de lesões nas últimas temporadas, incluindo rupturas do ligamento cruzado anterior em anos consecutivos.

Faltando seis jogos para o fim do campeonato, o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com 82 pontos, nove à frente do Real, com 73. As equipes se enfrentam em um clássico espanhol no Camp Nou em 10 de maio, no qual o Barcelona pode selar o título pela segunda temporada consecutiva com vitórias sobre o rival.

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