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Maranhão sedia Torneio Regional Nordeste de Rugby em Cadeira de Rodas

Competição será disputada entre 17 e 21 de abril no Castelinho
Agência Brasil
Publicado em 14/04/2026 - 19:00
Rio de Janeiro
Rugby em Cadeira de Rodas
© Divulgação/Mauricio Ferry/Direitos Reservados

A cidade de São Luís, no Maranhão, sediará pela primeira vez um torneio oficial de Rugby em Cadeira de Rodas. Entre os dias 17 e 21 de abril o Ginásio Georgiana Pflueger, o Castelinho, receberá o Torneio Regional Nordeste 2026.

A competição, que conta com apoio do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, terá disputas nas modalidades Quad Rugby e Rugby 5. Os participantes são o Avalanche, de São Luís (MA), os Arretados, de João Pessoa (PB), e os Lampiões, de Recife (PE).

“Sediar o primeiro Regional Nordeste no Maranhão representa a realização de um sonho construído ao longo do último ano pelo time Avalanche. Mais do que participar, a equipe assume o protagonismo ao trazer a competição para o estado”, declarou a idealizadora e criadora do Avalanche, Fabyana Bernardes.

A quarta edição do Torneio Regional Nordeste, que teve sua primeira edição em 2023, conta com a seguinte fórmula de disputa, tanto para o Quad Rugby quanto para o Rugby 5: Na primeira fase, as três equipes jogam entre si em dois turnos, totalizando quatro rodadas. Primeiro e segundo colocados nesta fase disputam o título, enquanto o terceiro colocado fica com a medalha de bronze.

Além do troféu de campeão, a equipe que conquistar o título na modalidade Quad Rugby também garante, pela primeira vez, uma vaga na Copa dos Campeões, torneio que reúne os campeões regionais e dos campeonatos nacionais no encerramento da temporada.

A competição será transmitida pelo canal oficial da Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas no Youtube.

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Edição:
Fábio Lisboa
esportes Torneio Regional Nordeste rugby em cadeira de rodas Maranhão
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