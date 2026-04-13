Marie Louise Eta é a nova técnica do time masculino do Union Berlin
Uma decisão histórica. Marie Louise Eta tornou-se na primeira mulher a ser escolhida para treinar uma equipe pertencente às cinco grandes ligas europeias. Em Berlim, o histórico Union apontou Eta ao comando técnico depois de despedir Steffen Baumgart, após derrota frente ao FC Heidenheim 1846.
Marie Louise Eta assume o comando técnico dos berlinenses depois de experiências nos sub-19 do clube da capital alemã e de já estar prometida como treinadora da equipa principal feminina na próxima temporada.
+++ Neue Kraft für den Endspurt: Marie-Louise #Eta übernimmt +++— 1. FC Union Berlin (@fcunion) April 11, 2026
Die Profimannschaft der Männer wird die Schlussphase der Saison und den Kampf um den Klassenerhalt unter der Leitung von Marie-Louise Eta angehen, bisherige Trainerin der U19-Junioren und künftige Cheftrainerin der… pic.twitter.com/5w84jM4kyu
Em declarações ao sítie oficial, Eta revelou estar preparada para a oportunidade de fazer história e de manter o clube na Bundesliga.
“Estou muito feliz que o clube tenha confiado em mim para esta tarefa desafiante. Uma das forças do Union sempre foi, e continua a ser, a capacidade de união nestas situações. E, claro, estou convencida de que vamos assegurar pontos cruciais para a equipa", explicou a nova treinadora.
