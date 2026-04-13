Marie Louise Eta é a nova técnica do time masculino do Union Berlin

Ela é a 1ª mulher à frente de uma equipe das 5 grandes ligas europeias
Inês Geraldo*
Publicado em 13/04/2026 - 16:18
Lisboa
FILE PHOTO: Soccer Football - Bundesliga - 1. FC Union Berlin v FC Augsburg - Stadion An der Alten Forsterei, Berlin, Germany - November 25, 2023 1. FC Union Berlin assistant coach Marie-Louise Eta during the warm up before the match REUTERS/Annegret Hilse /File Photo NO RESALES. NO ARCHIVES
Uma decisão histórica. Marie Louise Eta tornou-se na primeira mulher a ser escolhida para treinar uma equipe pertencente às cinco grandes ligas europeias. Em Berlim, o histórico Union apontou Eta ao comando técnico depois de despedir Steffen Baumgart, após derrota frente ao FC Heidenheim 1846.

Marie Louise Eta assume o comando técnico dos berlinenses depois de experiências nos sub-19 do clube da capital alemã e de já estar prometida como treinadora da equipa principal feminina na próxima temporada.

Em declarações ao sítie oficial, Eta revelou estar preparada para a oportunidade de fazer história e de manter o clube na Bundesliga.

“Estou muito feliz que o clube tenha confiado em mim para esta tarefa desafiante. Uma das forças do Union sempre foi, e continua a ser, a capacidade de união nestas situações. E, claro, estou convencida de que vamos assegurar pontos cruciais para a equipa", explicou a nova treinadora.

