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Esportes

Mbappé sofre lesão na coxa semanas antes da Copa do Mundo

Atacante do Real Madrid se machucou durante jogo na última sexta
Pearl Josephine Nazare*
Publicado em 27/04/2026 - 12:53
Bengaluru (Índia)
Mbappé em jogo contra Athletic Bilbao 4/12/2024 REUTERS/Vincent West
© Reuters/Vincent West/proibida reprodução
Reuters

O atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé, sofreu uma lesão na coxa, informou o clube da LaLiga nesta segunda-feira, semanas antes do início da Copa do Mundo.

A mídia espanhola informou que o capitão da seleção da França, de 27 anos, pode desfalcar o Real Madrid pelo resto da temporada depois de se lesionar durante o empate em 1 a 1 com o Real Bétis na sexta-feira (24).

"Após os exames realizados hoje em nosso jogador Kylian Mbappé pelos Serviços Médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda. Aguardamos a evolução", disse o clube em um comunicado.

O Real visita o Espanyol no domingo, antes de viajar para enfrentar o Barcelona em 10 de maio.

O clube 15 vezes campeão europeu, um recorde, está passando por uma temporada decepcionante, ficando 11 pontos atrás do Barcelona após 33 jogos da LaLiga e eliminado da Liga dos Campeões nas quartas de final pelo Bayern de Munique.

A Copa do Mundo, que será sediada por Estados Unidos, Canadá e México, começa em 11 de junho.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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