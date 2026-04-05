Meio-campista Oscar se aposenta aos 34 anos com problemas cardíacos

Ex-jogador da seleção, tinha contrato com o São Paulo até 2027

O ex-meio-campista do Chelsea Oscar se aposentou aos 34 anos de idade devido a problemas cardíacos, informou seu atual clube, o São Paulo, no sábado (4).

O ex-jogador da seleção brasileira foi internado no hospital por cinco dias devido às complicações cardíacas em novembro, com avaliações extensas que confirmaram o diagnóstico de síncope vasovagal, uma forma comum de desmaio causada por uma queda repentina na frequência cardíaca e na pressão arterial.

Ele tinha contrato com o São Paulo até 2027, mas agora rescindiu o contrato.

"Eu queria fazer mais pelo São Paulo, queria jogar mais. Acho que eu tinha tanta habilidade futebolística quanto a idade para jogar mais, mas infelizmente isso aconteceu", postou Oscar na mídia social do clube.

"Agora vou me aposentar e continuar torcendo por São Paulo, continuando minha vida de torcedor".

"Estou encerrando minha carreira aqui em São Paulo, uma carreira que me levou a muitos lugares, praticamente em todo o mundo."

Oscar conquistou duas vezes a Premier League com o Chelsea e três vezes a Super Liga Chinesa com o Shanghai Port. Ele retornou a São Paulo em dezembro de 2024, assinando um contrato de três anos com seu clube de infância.

(Edição de William Mallard)

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