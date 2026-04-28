logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Militão passa por cirurgia e desfalcará seleção na Copa do Mundo

Zagueiro sofreu ruptura no tendão da coxa esquerda na última terça
Fernando Kallas*
Publicado em 28/04/2026 - 12:14
Madri
Militão deixa campo em jogo do Real Madrid contra Alavés 21 de abril de 2026 REUTERS/Isabel Infantes
© REUTERS/Isabel Infantes/Proibida reprodução
Reuters

O zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, ficará de fora da Copa do Mundo depois de passar por uma cirurgia para tratar de uma ruptura no tendão da coxa, informou o clube espanhol na terça-feira (28), em mais um duro golpe para o clube e a seleção brasileira a menos de 50 dias do início do torneio, em 11 de junho.

"Nosso jogador Éder Militão foi submetido hoje a uma cirurgia bem-sucedida para tratar de uma ruptura no tendão do bíceps femoral proximal da perna esquerda. A operação foi realizada pelo dr. Lasse Lempainen sob a supervisão da equipe médica do Real Madrid. Militão começará sua reabilitação nos próximos dias", disse o Real Madrid em um comunicado.

Militão sentiu a lesão pouco antes do intervalo na vitória da semana passada sobre o Alavés e imediatamente fez sinal para ser substituído.

Inicialmente, pensava-se que o jogador de 28 anos poderia se recuperar a tempo para a Copa do Mundo, mas outros exames mostraram uma recorrência da contusão de dezembro.

Militão também sofreu duas lesões graves no joelho nos últimos anos.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Mbappé em jogo contra Athletic Bilbao 4/12/2024 REUTERS/Vincent West
Mbappé sofre lesão na coxa semanas antes da Copa do Mundo
Bola oficial da Copa do Mundo de 2026 na Cidade do México 03/10/2025 REUTERS/Luis Cortes
Human Rights Watch pede à Fifa que promova uma "trégua do ICE" na Copa
copa do mundo de 2026, logotipo
Fifa negocia aumento das premiações da Copa do Mundo de 2026
Éder Militão lesão cirurgia Desfalque seleção brasileira Real Madrid zagueiro Copa do Mundo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
FILE PHOTO: Cargo ships in the Gulf, near the Strait of Hormuz, as seen from northern Ras al-Khaimah, near the border with Oman’s Musandam governance, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in United Arab Emirates, March 11, 2026. REUTERS/Stringer//File Photo
Internacional Emirados Árabes Unidos deixam Opep e Opep+
ter, 28/04/2026 - 12:48
Militão deixa campo em jogo do Real Madrid contra Alavés 21 de abril de 2026 REUTERS/Isabel Infantes
Esportes Militão passa por cirurgia e desfalcará seleção na Copa do Mundo
ter, 28/04/2026 - 12:14
Atracação de navios no Caís do Porto do Rio de Janeiro, guindaste, container.
Geral PF e Receita combatem fraude de R$ 86 bilhões em alfândega no Rio
ter, 28/04/2026 - 11:26
Trânsito em São Paulo
Economia Gasolina e alimentos pressionam, e prévia da inflação sobe para 0,89%
ter, 28/04/2026 - 10:52
Brasília (DF), 16/11/2025 - Candidatos comparecem a local de prova para realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Prazo para isenção de taxa do Enem 2026 termina nesta quinta-feira
ter, 28/04/2026 - 10:49
dentista
Saúde Iniciativa seleciona jovens para tratamento odontológico gratuito
ter, 28/04/2026 - 10:15
Ver mais seta para baixo