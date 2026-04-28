Militão passa por cirurgia e desfalcará seleção na Copa do Mundo

O zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, ficará de fora da Copa do Mundo depois de passar por uma cirurgia para tratar de uma ruptura no tendão da coxa, informou o clube espanhol na terça-feira (28), em mais um duro golpe para o clube e a seleção brasileira a menos de 50 dias do início do torneio, em 11 de junho.

"Nosso jogador Éder Militão foi submetido hoje a uma cirurgia bem-sucedida para tratar de uma ruptura no tendão do bíceps femoral proximal da perna esquerda. A operação foi realizada pelo dr. Lasse Lempainen sob a supervisão da equipe médica do Real Madrid. Militão começará sua reabilitação nos próximos dias", disse o Real Madrid em um comunicado.

Militão sentiu a lesão pouco antes do intervalo na vitória da semana passada sobre o Alavés e imediatamente fez sinal para ser substituído.

Inicialmente, pensava-se que o jogador de 28 anos poderia se recuperar a tempo para a Copa do Mundo, mas outros exames mostraram uma recorrência da contusão de dezembro.

Militão também sofreu duas lesões graves no joelho nos últimos anos.

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