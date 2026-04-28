Morre Moncho Monsalve, ex-técnico da seleção brasileira de basquete

Ex-técnico da seleção brasileira e referência do basquete espanhol, Moncho Monsalve morreu nesta terça-feira (28), aos 81 anos. Sob comando dele, a seleção masculina conquistou a Copa América de 2009, assegurando vaga no Mundial do ano seguinte. Na época, o time era repleto de talentos como Anderson Varejão, Leandrinho Barbosa, Marcelinho Huertas, Marcelinho Machado e Tiago Splitter, que atualmente treina o Portland Trail Blazers, da NBA.

O basquete brasileiro lamenta a partida de Moncho Monsalve, lenda do basquete espanhol e técnico da Seleção Brasileira masculina entre 2008 e 2010.



No momento em que nos solidarizamos com familiares e amigos, destacamos a trajetória incrível de Moncho, campeão da Copa América… pic.twitter.com/qW8BRzLHep — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) April 28, 2026

Em 2004, Monsalve entrou no Hall da Fama da Federação Espanhola de Basquete. Antes de abraçar a carreira de treinador, Monsalve se destacou nas quadras como jogador. O ápice da trajetória foi no Real Madrid: durante quatro temporadas – de 1963 a 1967 – faturou nove títulos (três Copas da Europa, três Ligas e três Copas da Espanha. Em comunicado oficial, o clube madrileno manifestou pesar pela morte do ex-atleta.

"O Real Madrid CF, seu presidente e sua Diretoria lamentam profundamente o falecimento de Moncho Monsalve, uma das grandes lendas do Real Madrid e do basquete espanhol", afirmou a nota.

La FEB muestra sus condolencias por el fallecimiento de Moncho Monsalve.



👉 61 partidos con #LaFamilia

👉 Miembro del #HoFBaloncestoEspaña por su labor como entrenador



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Monsalve também defendeu a seleção espanhola, vice-campeã dos Jogos do Mediterrâneo de 1963. Em 1971, aos 26 anos, ele encerrou precocemente a trajetória de atleta, após uma severa lesão no joelho.

Após a aposentadoria, o treinador esteve à frente de clubes espanhóis (Barcelona, Zaragoza, Múrcia e Málaga). Além da seleção brasileira, também as seleções de Marrocos e República Dominicana.