Nadadores de Rússia e Belarus voltarão a competir com suas bandeiras

Atletas foram banidos de competições após invasão à Ucrânia

Atletas russos e bielorrussos terão permissão para competir em eventos aquáticos mundiais com seus respectivos uniformes, bandeiras e hinos, informou o órgão regulador do esporte nesta segunda-feira (13).

Os competidores de ambos os países foram banidos de eventos esportivos internacionais após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, que foi lançada em parte do território bielorrusso.

Um pequeno número de atletas de ambos os países foi autorizado a competir em alguns esportes nos Jogos Olímpicos de Paris (2024), mas apenas como neutros e não como representantes de suas nações.

O próximo campeonato mundial de esportes aquáticos, incluindo natação, saltos ornamentais, natação em águas abertas e polo aquático, será realizado em Budapeste (Hungria) em 2027.

A federação disse que mais de 700 exames foram realizados em atletas russos e bielorrussos. Afirmou que eles só seriam liberados para competir após passarem por pelo menos quatro controles antidoping sucessivos e completarem verificações de antecedentes.

“Nos últimos três anos, a WA [World Aquatics] e a AQIU [Unidade de Integridade Aquática] ajudaram com sucesso a garantir que o conflito possa ser mantido fora dos locais de competição esportiva”, disse o presidente da WA, Husain Al Musallam, em um comunicado.

“Estamos determinados a garantir que as piscinas e as águas abertas continuem sendo locais onde atletas de todas as nações possam se reunir em uma competição pacífica”.

A WA também disse que Rússia e Belarus retomarão seus direitos de membros plenos.

O ministro dos Esportes da Rússia e chefe do Comitê Olímpico, Mikhail Degtyarev, saudou a decisão, dizendo que ela permitiria que os atletas russos e bielorrussos competissem em pé de igualdade com os demais.

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