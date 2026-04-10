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Esportes

Nubank adquire naming rights do estádio do Palmeiras

Novo nome será escolhido por votação popular até 30 de abril
Andre Romani
Publicado em 10/04/2026 - 14:59
São Paulo
Nubank adquire naming rights de estádio do Palmeiras
© Reuters/Jean Carniel/proibida reprodução
Reuters

O Nubank adquiriu os naming rights do estádio do Palmeiras, anunciou o banco digital nesta sexta-feira (10), sem revelar valores do acordo.

O negócio foi fechado entre o Nubank e a WTorre, administradora do estádio. O banco digital substituirá a seguradora alemã Allianz, que era detentora do naming rights desde 2013.

No mês passado, o banco digital adquiriu o naming rights do estádio do Inter Miami, clube de futebol dos Estados Unidos. Dois meses antes, o Nubank havia entrado como patrocinador oficial da escuderia de Fórmula 1 Mercedes‑AMG PETRONAS.

O presidente-executivo e fundador do Nubank, David Vélez, disse em conferência com analistas em fevereiro que o banco vem aumentando investimentos em marketing. O movimento ocorre em meio ao plano de expansão da instituição para os EUA.

"É um movimento de compromisso e reforço" do Nubank com o mercado brasileiro, disse Livia Chanes, presidente do banco no Brasil a jornalistas nesta sexta-feira (10).

O novo nome do estádio será escolhido por meio de votação popular que vai desta sexta-feira até 30 de abril, com o público escolhendo entre três opções pré-estabelecidas: Nubank Parque, Nubank Arena ou Parque Nubank.

Questionada sobre potencial movimento similiar do Nubank nos outros mercados em que opera na América Latina - México e Colômbia -, Chanes disse que não há nada no "'pipeline' de curto prazo", ainda que o banco digital mantenha constantemente conversas sobre novos investimentos.

(Edição Alberto Alerigi Jr.)

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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