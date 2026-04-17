“Oscar foi uma lenda do basquete mundial”, diz Alckmin

Mundo do esporte também lamenta partida do ídolo
Luiz Cláudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/04/2026 - 19:04
Brasília
Oscar Schmidt participa do revezamento da tocha olímpico dos Jogos Rio 2016 em Natal 4 de junho de 2016 Marcos de Paula/Cortesia da Rio2016/Divulgação via Reuters
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, lamentou, nesta tarde de sexta (17), a morte do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, aos 68 anos de idade. Alckmin disse o que o Brasil perdeu um dos seus maiores atletas. 

“Oscar Schmidt, nosso Mão Santa, não foi só um jogador de basquete, foi uma lenda do basquete mundial”, disse. Alckmin ocupa a chefia do Executivo em função de que o presidente Lula está em Barcelona para participar  da Cúpula Brasil-Espanha. 

Geraldo Alckmin ressaltou que Oscar sempre colocou a defesa do Brasil nas quadras em primeiro lugar e manifestou pesar à família, amigos e fãs.

Pesar

A morte de Oscar provocou repercussão no mundo do esporte. A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) lamentou a morte do ex-jogador e destacou que ele representou símbolo absoluto do esporte e redefiniu os limites do possível dentro das quadras.

“A CBB lamenta com um pesar profundo a perda de um dos maiores ídolos da história do esporte mundial”, diz em nota.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) assinalou que Oscar foi recordista brasileiro em participações olímpicas no basquete, ao disputar cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos e se tornou o único atleta a ultrapassar a marca de 1 mil pontos na história da competição, diz o COB em nota.

Brasília (DF), 17/04/2026 - Na foto Oscar Schmidt e outra lenda do basquete, Larry Bird (e) Jogador de basquete Oscar Schmidt morre aos 68 anos em São Paulo. Foto: Oscar Schmidt/Instagram
Aline Leal
Oscar Obituário basquete
