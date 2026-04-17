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Esportes

Oscar "uniu o país em torno das quadras", diz Lula

Presidente lembrou as conquistas e liderança do ídolo do basquete
Agência Brasil
Publicado em 17/04/2026 - 19:49
Brasília
17/04/2026 - A lenda do basquete, Oscar Schmidt foi internado na manhã desta sexta-feira (17/04) após passar por um mal-estar. Foto: oscarschmidt14/Instagram
© oscarschmidt14/Instagram

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nesta sexta-feira (17), em sua rede social, mensagem de pesar pela morte de Oscar Schmidt, ídolo do basquete brasileiro e que morreu hoje

Lula disse que o ex-jogador foi um "exemplo de obstinação, talento e de amor à camisa da Seleção" e "uniu o país em torno das quadras, com arremessos inesquecíveis e liderança indiscutível". 

"Sua dedicação elevou o nome do país e fez dele inspiração para gerações de atletas e amantes do esporte. Neste momento de pesar, deixo minha solidariedade à família, aos amigos e à legião de fãs que ele conquistou no esporte", afirmou o presidente.

Na seleção principal de basquete do Brasil, Oscar, conhecido como Mão Santa, foi campeão sul-americano e ganhou medalha de bronze. Em 1979, ganhou um dos títulos mais importantes de sua carreira: a Copa William Jones, o mundial interclubes de basquete. No ano seguinte, disputou sua primeira Olimpíada, em Moscou. 

Disputou outras quatro olimpíadas: Los Angeles (1984), Seul (1988), Barcelona (1992) e Atlanta (1996), sempre se destacando como cestinha da competição. Em 2003, Oscar se aposentou das quadras. 

Morte

Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial, faleceu nesta sexta-feira (17), em Santana de Parnaíba (SP), na Grande São Paulo.

De acordo com a prefeitura de Santana de Parnaíba, Oscar passou mal em sua residência e foi encaminhado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA) pelo Serviço de Resgate, “já em parada cardiorrespiratória (PCR), chegando à unidade sem vida”.

Segundo a assessoria do atleta, a despedida se dará de forma reservada, restrita aos familiares, em respeito ao desejo da família por um momento íntimo de recolhimento. O atleta enfrentou um tumor cerebral por cerca de 15 anos.

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Edição:
Carolina Pimentel
Oscar Schmidt basquete Lula Mão Santa
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