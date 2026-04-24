Palmeiras bate Jacuipense e encaminha classificação na Copa do Brasil

Verdão triunfa por 3 a 0 e se aproxima das oitavas de final

O Palmeiras encaminhou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil após derrotar a Jacuipense pelo placar de 3 a 0, na noite desta quinta-feira (23) no Allianz Parque, em São Paulo.

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🏆 Palmeiras 3x0 Jacuipense

⚽ Sosa (2) e Felipe Anderson#FimDeJogoSEP #PALxJAC pic.twitter.com/gLYwGQ98lU — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 24, 2026

Desta forma, o Verdão avança na competição mesmo se for derrotado por dois gols de diferença no confronto de volta, que será disputado no Estádio do Café, em Londrina, no dia 13 de maio, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

A equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira foi muito superior desde o primeiro toque na bola. E o Palmeiras conseguiu abrir o marcador logo aos nove minutos do primeiro tempo, com o atacante paraguaio Ramón Sosa em cobrança de pênalti.

Aos 36 minutos o trabalho do Verdão foi facilitado após a expulsão do zagueiro JP Talisca, que deu um carrinho forte em Lucas Evangelista. A partir daí os paulistas passaram a criar ainda mais oportunidades, e conseguiram ampliar aos 53 minutos com Felipe Anderson.

Após o intervalo, a equipe de Abel Ferreira precisou de apenas nove minutos para chegar ao terceiro, novamente com Ramón Sosa em cobrança de pênalti. A partir daí o Palmeiras tirou o pé do acelerador e o placar permaneceu sem mais alterações.

Outros resultados:

Operário-PR 0 x 0 Fluminense

Atlético-MG 2 x 1 Ceará

Athletico-PR 0 x 0 Atlético-GO