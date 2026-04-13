Rafael Matos e Orlando Luz vão às quartas de duplas do ATP de Munique

Brasil também conta com João Fonseca na chave de simples
Publicado em 13/04/2026 - 19:04
Rafael Matos e Orlando Luz, - ATP de Houston 2026 - tênis
O Brasil começou com vitória nesta segunda-feira (13) no ATP 500 de Munique (Alemanha. Primeiros representantes do país no saibro alemão, os gaúchos Rafael Matos e Orlando Luz arrancaram a classificação às quartas de final ao derrotarem a parceria do australiano John Peers (ex-número 2 do mundo) com o norte-americano Robert Galloway. Ao fim de 2h01min de embate, Matos e Luz levaram a melhor por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (10/8),  4/6 e 10/7.

Recém vice-campeões do ATP 250 de Houston (Estados Unidos), Matos e Luz terão como adversários na próxima fase os vencedores do duelo entre os austríacos Alexander Erler e Lucas (cabeças de chave 4) contra a parceria do britânico Luke Johnson com o polonês Jan Zielinski. O jogo está previsto para quarta (15), ainda sem horário definido.

O torneio em Munique é preparatório para Roland Garros (França), segundo Grand Slam do ano, em maio. O primeiro foi o Aberto da Austrália, em janeiro, e, após a competição em Paris, ocorrerão o Torneio de Wimbledon e o US Open, em junho e setembro, respectivamente. Os Grand Slams distribuem a maior pontuação do circuito (1500 pontos).

Brasília 16/02/2026 - Com João Fonseca, brasileiros disputam chaves principais do Rio Open. Foto: FOTOJUMP
No torneio pela primeira vez na carreira, o carioca João Fonseca terá pela frente na estreia o chileno Alejandro Tabilo nesta terça (14), a partir da 6h (horário de Brasília) - FOTOJUMP

João Fonseca debuta terça (14) em Munique

Após subir cinco posições no ranking nesta segunda (13), o  carioca João Fonseca debuta no saibro alemão como atual número 35 do mundo. O duelo de estreia será contra o chileno Alejandro Tabilo (45º), a partir das 6h (horário de Brasília) desta terça (14).  Será a terceiro embate dos dois no circuito profissional, sendo que o chileno leva vantagem com duas vitórias: a primeira foi no ATP 250 de Bucareste (Hungria) em 2024 e a segunda este ano, no ATP 250 de Buenos Aires.

Fonseca chega em Munique após boa campanha no Masters 1000 de Mônaco, interrompida nas quartas de final após revés para o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo. Antes da eliminação o brasileiro derrotou o canadense Gabriel Diallo (36º), o francês Arthur Rinderknech (27º), e o italiano Matteo Berretini – ex-top 10 e atual 90º no ranking.

Dupla de Marcelo Melo estreia quarta (15)

Ao lado do alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, o mineiro Marcelo Melo estreará contra os segundos favoritos ao título, os franceses Sadio Doumbia e Fabien Rebout. O horário da partida ainda não foi definido.

Relacionadas
FILE PHOTO: Soccer Football - Bundesliga - 1. FC Union Berlin v FC Augsburg - Stadion An der Alten Forsterei, Berlin, Germany - November 25, 2023 1. FC Union Berlin assistant coach Marie-Louise Eta during the warm up before the match REUTERS/Annegret Hilse /File Photo NO RESALES. NO ARCHIVES
Marie Louise Eta é a nova técnica do time masculino do Union Berlin
Brasília (DF), 12/04/2026 - Caio Bonfim e equipe feminina conquistam bronze no Mundial de Marcha Foto: Mariana Sá/COB
Caio Bonfim e equipe feminina conquistam bronze no Mundial de Marcha
Brasília (DF), 12/04/2026 - Brasil garante duas medalhas na Copa do Mundo de ginástica rítmica. Foto: CBG/Divulgação
Brasil garante duas medalhas na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica
Rafael Matos ATP 500 de Munique Orlando Luz duplas saibro João Fonseca chave de simples Marcelo Melo
Dólar
Economia Dólar fecha abaixo de R$ 5 pela primeira vez em mais de dois anos
seg, 13/04/2026 - 19:14
Ilustração mostra o mapa do Estreito de Ormuz 23 de março de 2026 REUTERS/Dado Ruvic
Internacional EUA detalham limites do bloqueio de Ormuz; dois navios dão meia-volta
seg, 13/04/2026 - 19:07
Rafael Matos e Orlando Luz, - ATP de Houston 2026 - tênis
Esportes Rafael Matos e Orlando Luz vão às quartas de duplas do ATP de Munique
seg, 13/04/2026 - 19:04
Fachada do Palácio do Planalto
Política Terceirizados do governo têm redução de jornada e auxílio para creche
seg, 13/04/2026 - 18:54
Os turistas que visitarem o Rio neste verão vão contar com uma nova atração: a visita guiada ao Parque Nacional da Tijuca. Na foto, Vista Chinesa, no Parque Nacional da Tijuca (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Meio Ambiente Parque Nacional da Tijuca, no Rio, é o mais frequentado do país
seg, 13/04/2026 - 18:45
Brasília (DF) 07/04/2026 - Indígenas de todo o país realizam marcha em Brasília em defesa de seus direitos Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Campanha vai aplicar 89 mil doses de vacinas em territórios indígenas
seg, 13/04/2026 - 17:41
Ver mais seta para baixo