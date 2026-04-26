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Seleção de rúgbi em cadeira de rodas conquista torneio internacional

Brasil vence Santos Wheelchair Rugby World Challenge 2026 na Austrália
Agência Brasil
Publicado em 26/04/2026 - 16:44
Rio de Janeiro
seleção, rugby em cadeira de rodas
© Alessandra Cabral/CPB/Direitos Reservados

A seleção brasileira de rúgbi em cadeira de rodas conquistou, neste domingo (26) em Adelaide (Austrália), o título do Santos Wheelchair Rugby World Challenge 2026. Na grande decisão o Brasil derrotou a seleção da Grã-Bretanha por 58 a 50.

“Foi um torneio incrível para nós. Os atletas jogaram as cinco partidas da competição como se fossem cinco finais. Acredito que merecíamos terminar este torneio assim [com o primeiro lugar]. Com certeza, voltaremos no ano que vem para defender o título”, afirmou o técnico da seleção brasileira, o canadense Benoit Labrecque.

O Santos Wheelchair Rugby World Challenge é uma das principais competições internacionais do calendário da modalidade em 2026 antes da disputa do Campeonato Mundial da modalidade, que será disputado em São Paulo (SP). Este foi o segundo compromisso internacional da seleção brasileira de rúgbi em CR nesta temporada. Em fevereiro, o Brasil foi campeão da Musholm Cup, disputada na Dinamarca.

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Edição:
Fábio Lisboa
esportes Paradesporto rugby em cadeira de rodas Seleção Brasileira brasil Santos Wheelchair Rugby World Challenge
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