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Esportes

Seleção feminina de futebol recebe EUA para dois amistosos no Brasil

Duelos estão previstos para 6 e 9 de junho, em São Paulo e Fortaleza
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 23/04/2026 - 18:15
São Paulo
fifa series, seleção feminina
© Lívia Villas Boas/CBF/Direitos Reservados

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta quinta-feira (23), que a seleção feminina será anfitriã dos amistosos contra os Estados Unidos, tetracampeões mundiais, em junho. O primeiro duelo será dia 6, na Neo Química Arena, em São Paulo. Três dias depois, as equipes voltarão a medir forças, desta vez na Arena Castelão, em Fortaleza.

Os estádios estão entre os selecionados para receber jogos da Copa do Mundo Feminina do ano que vem. As brasileiras estão garantidas, por serem o país-sede. Para se classificarem, as estadunidenses terão de alcançar, ao menos, as semifinais do Campeonato da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf), em novembro.

As seleções se enfrentaram seis vezes no Brasil, com duas vitórias para cada lado e dois empates. O último jogo foi em 21 de dezembro de 2014, pela final do Torneio Internacional de Brasília, competição amistosa que ainda reuniu China e Argentina. A rede não balançou no Mané Garrincha e o título foi das brasileiras. Uma semana antes, pela fase preliminar do evento, a equipe verde e amarela derrotou os Estados Unidos por 3 a 2, com três gols da atacante Marta.

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Os encontros mais recentes - também dois amistosos - ocorreram em abril do ano passado, ambos nos Estados Unidos. No primeiro jogo, em Inglewood, as anfitriãs venceram por 2 a 0. No duelo seguinte, o Brasil ganhou por 2 a 1 em San Jose, no primeiro triunfo sobre as rivais atuando na casa delas.

“Os Estados Unidos têm uma seleção excelente, com muitas opções de atletas de alto nível. Elas são historicamente a seleção mais vencedora e o retrospecto contra o Brasil é muito favorável a elas. Mas nosso trabalho está focado em construir uma nova história e enfrentá-las será mais um passo importante”, destacou o técnico da seleção brasileira, Arthur Elias, em depoimento à CBF.

Entre os dias 11 e 18 de abril, o Brasil recebeu o Fifa Series, torneio amistoso organizado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) que reuniu as seleções de Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá na Arena Pantanal, em Cuiabá. As brasileiras ficaram com o título após vencerem as três adversárias e chegarem a dez jogos de invencibilidade atuando no país.

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Edição:
Fábio Lisboa
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