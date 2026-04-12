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Esportes

Seleção masculina se classifica para Copa do Mundo de basquete 3x3

Ausentes em 2025, brasileiros voltam à competição após baterem Itália
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 12/04/2026 - 16:51
São Paulo
Brasília (DF), 12/04/2026 - Seleção masculina se classifica para Copa do Mundo de basquete 3x3. Foto: Fiba/Divulgação
© Fiba/Divulgação

A seleção masculina de basquete 3x3 está classificada para a Copa do Mundo da modalidade. Os brasileiros conquistaram o feito neste domingo (12), em Singapura, durante o Pré-Mundial, seletiva que distribuiu três vagas à competição.

No basquete 3x3, cada equipe cona com quatro jogadores, doa quais três são escalados. A partida ocorre em meia quadra, com uma única cesta, e dura dez minutos, terminando antes se um dos times atingir 21 pontos. Os atletas têm apenas 12 segundos para concluírem a jogada e arremessarem (no basquete "convencional", são 24 segundos). As cestas de curta distância e os lances livres valem um ponto. As de longa distância, dois pontos.

O Brasil se colocou na briga pela classificação graças às vitórias do último sábado (11), sobre a República Tcheca (22 a 15) e os anfitriões (19 a 11), pela primeira fase. A derrota para a Nova Zelândia, por 19 a 17, no primeiro compromisso deste domingo, tornava obrigatório um triunfo sobre a Itália no duelo seguinte. O resultado positivo veio com autoridade: 21 a 13, em pouco mais de oito minutos de jogo.

O quarteto brasileiro em Singapura foi formado por Leonardo Branquinho, William Weihermann, Leandro Silva e Jonatas Mello. Branquinho foi o cestinha do triunfo sobre os italianos, com nove pontos. A vitória foi garantida com uma cesta de dois pontos de William, a um minuto e 32 segundos do fim do tempo de jogo.

A Copa do Mundo de basquete 3x3 será em Varsóvia (Polônia), entre os dias 1º e 7 de junho deste ano. Além do Brasil, tchecos e neozelandeses também se classificaram entre os homens. No feminino, as brasileiras foram eliminadas na primeira fase, após vencerem as Filipinas por 16 a 13 e perderem de Singapura por 15 a 13.

O Brasil disputará o Mundial pela sétima vez entre os homens. A melhor campanha foi a da última participação, em 2023, na Letônia, quando o país ficou em quarto lugar - em 2025, os brasileiros não se classificaram. A seleção feminina esteve presente em cinco edições - entre elas, a do ano passado. O desempenho mais positivo foi o 11º lugar em 2022, na Bélgica.

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Edição:
Aline Leal
Basquete 3x3 Singapura Copa do Mundo de Basquete 3x3
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