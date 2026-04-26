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Surfe: Gabriel Medina e Luana Silva são vice em Margaret River

Brasileiros são superados por George Pittar e Lakey Peterson
Agência Brasil
Publicado em 26/04/2026 - 01:04
Rio de Janeiro
Gabriel Medina, surfe, margaret river
© Hannah Anderson/World Surf League/Direitos Reservados

Os brasileiros Gabriel Medina e Luana Silva garantiram o vice-campeonato, respectivamente nas chaves masculina e feminina, da etapa de Margaret River (Austrália). A definição dos campeões da segunda parada do Circuito Mundial de Surfe se deu no início da madrugada deste domingo (26).

Havia muita expectativa em torno de Medina, que disputava sua primeira final de etapa após ficar fora da temporada de 2025 por causa de uma lesão no ombro esquerdo. Porém, o tricampeão mundial (2014, 2018 e 2021) e medalhista olímpico de bronze nos Jogos de Paris (2024) não foi páreo para o australiano George Pittar, de 23 anos e que triunfou por 15,17 a 12,46 pontos.

Mas, mesmo com a derrota na decisão em Margaret River, Gabriel Medina assumiu a liderança do ranking mundial masculino.

Já na disputa feminina a jovem Luana Silva, de apenas 21 anos de idade, garantiu o vice-campeonato da etapa australiana após ser superada na decisão pela norte-americana Lakey Peterson por 12,23 a 11,83 pontos.

A segunda posição em Margaret River fez a brasileira alcançar a quarta posição do ranking mundial. Esta é a terceira oportunidade na qual Luana Silva disputa a decisão de uma etapa do Circuito Mundial. Em 2025 ela ficou com o vice-campeonato em Saquarema (Brasil) e em Bells Beach (Austrália).

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Edição:
Fábio Lisboa
esportes Surfe Circuito Mundial de Surfe Gabriel Medina Luana Silva
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