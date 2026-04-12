Tênis: Brasil se garante em playoff mundial da Billie Jean King Cup

O Brasil está classificado para o playoff (eliminatória) mundial da Billie Jean King Cup - torneio equivalente à Copa do Mundo de seleções no tênis feminino, assim como a Copa Davis no masculino. A vaga foi assegurada neste sábado (11), com a vitória em dois jogos sobre o México, em Ibagué (Colômbia), no confronto decisivo pelo zonal I das Américas.

O playoff será disputado em meados de novembro. As brasileiras terão pela frente algum dos sete países derrotados nos duelos qualificatórios para as quartas de final do Grupo Mundial.

Os confrontos da Billie Jean King Cup são disputados em melhor de três jogos. No primeiro duelo contra as mexicanas, a paulistana Nauhany Silva, a Naná, de 16 anos e número 658 do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), não teve dificuldades para derrotar Jessica Gomez (660ª), 12 anos mais velha, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, em 56 minutos. Na sequência, a gaúcha Gabriela Cé (317ª) lutou por quase três horas para bater Victória Rodriguez (400º) por 2 sets a 1, de virada (4/6, 6/3 e 6/3).

Mesmo desfalcado de Beatriz Haddad Maia (67ª), principal nome do país em simples, e da também paulista Luisa Stefani, número 10 do mundo nas duplas, o Brasil foi dominante no zonal americano. Antes de superarem as mexicanas, as brasileiras derrotaram Chile, Peru (vencendo os três jogos dos confrontos) e Argentina (dois triunfos a um).

Além de Naná e Gabriela, a seleção brasileira foi representada pela potiguar Victória Barros, de 16 anos, nona do ranking mundial juvenil e atualmente na 1034ª colocação do adulto; e a paulista Ana Candiotto, de 21 anos e 227ª do mundo nas duplas.