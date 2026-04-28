Tênis de mesa: Brasil sai na frente no Mundial por equipes em Londres

Time feminino venceu Cazaquistão e o masculino bateu Porto Rico
Publicado em 28/04/2026 - 19:14
Buenos Aires, 27/07/2025 - Mesatenistas Bruna Takahashi e Hugo Calderano conquistam 1º título na disputa do WTT Contender de Buenos Aires. Foto: World Table Tennis/Divulgação
O tênis de mesa brasileiro estreou com vitória nas disputas feminina e masculina da fase de grupos do Campeonato Mundial de tênis de mesa por equipes, em Londres (Inglaterra). Nesta terça-feira (28), a seleção feminina liderada por Bruna Takahashi superou o Cazaquistão por 3 jogos a 1, no primeiro jogo do Grupo 5, que tem ainda República Tcheca, Cazaquistão e Mongólia. As demais integrantes da equipe Amarelinha são Giulia Takahashi (irmã mais nova e Bruna), Laura Watanabe e Victoria Strassbourger. 

O Mundial também começou bem para o escrete masculino, comandado pelo carioca Hugo Calderano, número 5 do mundo, com triunfo por 3 partidas a 1 sobre Porto Rico, pelo Grupo 4 (Hungria, Porto Rico e Uzbequistão completam a chave). O time Amarelinho conta também com Leonardo Iizuka, Guilherme Teodoro e Felipe Doti Arado.

O Brasil volta à quadra mesta quarta (29). A partir das 13h (horário de Brasília), a seleção feminina encara a República Tcheca. Na sequência, às 15h30, o quarteto Amarelinho enfrenta a Hungria. Os jogos têm transmissão ao vivo online na conta da Federação Internacional (World Table Tennis) no YouTube.

A competição reúne ao todo 64 equipes em cada gênero (masculino e feminino), divididas em 16 chaves. Na primeira fase, todos os times jogam entre si dentro do grupo. A classificação à fase seguinte (mata-mata) seguirá critérios distintos até completar 32 seleções. Os grupos 1 e 2, que abarcam as oito equipe mais bem ranqueadas, já têm classificação assegurada no mata-mata.

A partir da chave 3 até a 16, somente os primeiros colocados seguirão para a fase eliminatória. O regulamento também prevê a classificação dos seis melhores segundos colocados. Já os demais oito segundos lugares disputarão uma etapa preliminar, da qual apenas quatro avançarão ao mata-mata.

Ao todo, 32 seleções disputarão a fase eliminatória, quando terão início as partidas individuais. O Brasil busca um título inédito no Mundial por equipes.

Resultados desta terça (28)

Chave feminina (Brasil x Cazaquistão)

Bruna Takahashi venceu Sarvinoz Mirkadirova por 3 sets a 0 (11/0, 13/11, 11/7);

Giulia Takahashi foi superada por Zauresh Akasheva por 3 a 2 (11/8, 7/11, 11/6, 5/11, 9/11);

Laura Watanabe derrotou Zhanelke Koshkumbayeva por 3 a 2 (11/4, 7/11, 11/9, 7/11, 11/9)

Bruna Takahashi voltou ganhou de Akasheva por 3 a 0 (11/6, 12/10, 11/6).

Chave masculina (Brasil x Porto Rico)

Hugo Calderano venceu Seven Moreno por 3 sets a 0 (11/4, 11/6, 11/5);

Leonardo Iizuka perdeu para Angel Naranjo por 3 a 1 (11/7, 8/11, 9/11, 9/11);

Guilherme Teodoro ganhou de Enrique Rios por 3 a 0 (13/11, 11/9, 11/7);

Hugo Calderano bateu  Naranjo por 3 a 0 (11/7, 11/3, 11/3).

Programação

Quarta-feira (29)
13h - Brasil x República Tcheca (feminino)
15h30 - Brasil x Hungria (masculino)

Quinta (30)
13h - Brasil x Mongólia (feminino)
15h30 - Brasil x Uzbequistão (masculino)

Cláudia Soares Rodrigues
