Uefa suspende jogador do Benfica por discriminação contra Vini Jr.

Incidente ocorreu em jogo da Liga dos Campeões contra o Real Madrid

O jogador Gianluca Prestianni, do Benfica, foi suspenso por seis partidas por conduta discriminatória em jogo da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (24) pela União das Associações Europeias de Futebol (Uefa).

O jogador argentino foi acusado de dirigir insulto ao atacante brasileiro Vinícius Jr, do Real Madrid, durante a vitória do time espanhol por 1 x 0 no jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões, em fevereiro.

Imagens de televisão mostraram Prestianni cobrindo a boca com a camisa repetidamente antes de fazer comentários que Vinícius e seus companheiros de equipe interpretaram como insulto racial.

O árbitro François Letexier interrompeu a partida após ativar os protocolos antirracismo da Fifa.

As imagens parecem mostrar o atacante do Real, Kylian Mbappé, confrontando Prestianni e chamando-o de "racista", enquanto imagens da transmissão parecem mostrar torcedores do Benfica imitando um macaco.

Prestianni negou a acusação, dizendo que Vinícius "interpretou mal o que pensou ter ouvido".

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