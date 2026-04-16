WSL: Brasil emplaca 6 surfistas nas oitavas da etapa de Margaret River

Um dos duelos será 100% nacional, entre Ítalo Ferreira e João Chianca
Publicado em 16/04/2026 - 18:40
Rio de Janeiro
MARGARET RIVER, WESTERN AUSTRALIA, AUSTRALIA - APRIL 16: Miguel Pupo of Brazil after surfing in Heat 16 of Round Two at the Western Australia Margaret River Pro on April 16, 2026 at Margaret River, Western Australia, Australia. (Photo by Beatriz Ryder/World Surf League)
© Beatriz Ryder/World Surf League/Direitos Reservados

O surfe brasileiro emplacou seis representantes nas oitavas de final da etapa australiana de Margaret River, a segunda da Liga Mundial de Surfe - World Surf League (WSL). Na abertura da janela nesta quinta-feira (16), avançaram Gabriel Medina, Yago Dora, Ítalo Ferreira, João Chianca e dos irmãos Miguel e Samuel Pupo. Quem deu adeus precoce à Margaret River foi Matheus Herdy, Filipe Toledo e Alejo Muniz. Ao todo, a WSL reúne 36 surfistas na competição masculina e 24 na feminina. 

Primeiro a se classificar hoje, o paulista Samuel Pupo obteve 15.50 (soma das duas maiores notas) na bateria de abertura do round 2 contra o norte-americano Cole Houshmand (11.60). Nas oitavas, o brasileiro duelará com o norte-americano Kanoa Igarashi.

Na sétima bateria, o tricampeão mundial Gabriel Medina sobrou diante do mexicano Alan Cleland. Terceiro colocado na etapa de Bells Beach semana passada, Medina somou 13.16 contra 8.50 do mexicano. O próximo adversário do paulista de São Sebastião será o anfitrião Jack Robinson, que foi bicampeão da etapa em 2024.

O catarinense Yago Dora, atual campeão mundial, levou a melhor na estreia contra o australiano Jacob Willcox, com somatório 13.67 contra 12.93 ao final da nona bateria. Dora terá pela frente nas oitavas o australiano-japonês Connor O’Leary.

Na 11ª bateira, o bicampeão mundial Ítalo Ferreira travou uma disputa emocionante contra o marroquino Ramzi Boukhiam e sal vitorioso. O potiguar avançou com apenas 14 décimos de diferença, com total 13.47 contra 13.33 do adversário. A disputa das oitavas será 100% brasileira: Ítalo enfrentará  João Chianca, que se classificou na bateria seguinte, ao derrotar o norte-americano Jake Marshall. Surfista de Saquarema (RJ), Chianca anotou 12.70 contra 12.00 de Marshall.

Último brasileiro a descer as ondas de Margareth River, Miguel Pupo, líder do ranking após o título em Bells Beach, passou fácilo pelo australiano Morgan Cibilic, com nota 12.83 contra 6.90. Nas oitavas o paulista enfrentará outro anfitrião: Ethan Ewing.

O Brasil conta ainda com Luana Silva na competição feminina. Ela estreará direto no round 2 contra a dona da casa Sophie McCulloc.

Round 1 masculino

Oscar Berry (AUS) 12.40 x Jacob Willcox (AUS) 14.94

Mateus Herdy (BRA) 12.96 x Jack Thomas (AUS) 15.33

Callum Robson (AUS) 10.10 x Liam O'Brien (AUS) 13.83

Luke Thompson (AFR) 11.17 x Ramzi Boukhiam (MAR) 13.83

Round 2 masculino

Cole Houshmand (EUA) 7.17 x Samuel Pupo (BRA) 15.50

Kanoa Igarashi (JAP) 15.23 x Eli Hanneman (HAV) 11.67

Jordy Smith (AFR) 9.47 x Liam O'Brien (AUS) 14.00

Barron Mamiya (HAV) 11.66 x Joel Vaughan (AUS) 12.67

Marco Mignot (FRA) 12.03 x Crosby Colapinto (EUA) 14.37

Griffin Colapinto (EUA) 14.10 x Jack Thomas (AUS) 10.94

Gabriel Medina (BRA) 13.16 x Alan Cleland (MEX) 8.50

Jack Robinson (AUS) 13.97 x Kauli Vaast (FRA) 13.60

Yago Dora (BRA) 13.67 x Jacob Willcox (AUS) 12.93

Connor O'Leary (JPN) 13.34 x Rio Waida (IND) 10.80

Filipe Toledo (BRA) 14.03 x George Pittar (AUS) 14.90

Leonardo Fioravanti (ITA) 12.00 x Seth Moniz (HAV) 11.34

Italo Ferreira (BRA) 13.47 x Ramzi Boukhiam (MAR) 13.33

Jake Marshall (EUA) 12.00 x João Chianca (BRA) 12.70

Ethan Ewing (AUS) 11.64 x Alejo Muniz (BRA) 7.93

Miguel Pupo (BRA) 12.83 x Morgan Cibilic (AUS) 6.90

Duelos das oitavas de final

Samuel Pupo (BRA) x Kanoa Igarashi (JAP)

Liam O'Brien (AUS) x Joel Vaughan (AUS)

Crosby Colapinto (EUA) x Griffin Colapinto (EUA)

Gabriel Medina (BRA) x Jack Robinson (AUS)

Yago Dora (BRA) x Connor O'Leary (JAP)

George Pittar (AUS) x Leonardo Fioravanti (ITA)

Italo Ferreira (BRA) x João Chianca (BRA)

Miguel Pupo (BRA) x Morgan Cibilic (AUS)

Cláudia Soares Rodrigues
MARGARET RIVER, WESTERN AUSTRALIA, AUSTRALIA - APRIL 16: Miguel Pupo of Brazil after surfing in Heat 16 of Round Two at the Western Australia Margaret River Pro on April 16, 2026 at Margaret River, Western Australia, Australia. (Photo by Beatriz Ryder/World Surf League)
