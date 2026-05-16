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Esportes

Alison dos Santos abre Diamond League vencendo recordista mundial

Prova dos 300 m com barreiras teve dobradinha brasileira no pódio
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 16/05/2026 - 16:39
São Paulo
Athletics - Diamond League - Shanghai/Keqiao - China Textile City Sports Center, Shaoxing, China - May 16, 2026 Brazil's Alison dos Santos celebrates after winning the Men's 300m Hurdles to become the new world leader REUTERS/Go Nakamura
© Reuters/Go Nakamura/Proibida reprodução

A primeira etapa da Diamond League (Liga Diamante, na tradução livre do inglês), principal circuito mundial de atletismo, teve dobradinha brasileira no pódio de Xangai, na China. Neste sábado (16), o paulista Alison dos Santos, o Piu, venceu a prova dos 300 metros (m) com barreiras, com o cearense Matheus Lima chegando na terceira posição.

Alison concluiu a distância - que tem 100 metros a menos que a praticada na Olimpíada - em 33s01, superando em quatro centésimos o norueguês Karsten Warholm, recordista mundial dos 400 m com barreiras. A marca é a melhor do ano até o momento. Matheus completou o pódio em 33s75.

"Eu senti que estava correndo rápido e que o Karsten estava ali. Acho que isso me deixa bem preparado para o restante da temporada, mostra que o trabalho de velocidade está dando resultado e que eu posso entregar desempenho", disse Piu, que é medalhista olímpico de bronze e campeão mundial dos 400 m com barreiras, em depoimento à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

"Competir contra os melhores do mundo, como o Piu e o Warholm, motiva a melhorar a cada dia. Eu me senti forte hoje, com um bom ritmo e executei o que estava planejado para a prova", destacou Matheus, também à comunicação da CBAt.

A próxima etapa da Diamond League será novamente na China, na cidade de Xiamen. No próximo sábado (23), Piu e Matheus estarão na disputa dos 400 m com barreiras.

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