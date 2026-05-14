logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Ancelotti está perto de prorrogar contrato com a seleção brasileira

Expectativa é que técnico italiano permaneça no cargo até 2030
Fernando Kallas*
Publicado em 14/05/2026 - 17:25
Rio de Janeiro
Técnico Carlo Ancelotti durante entrevista à Reuters 12 de maio de 2026 REUTERS/Sergio Queiroz
© Reuters/Sergio Queiroz/Proibida reprodução
Reuters

Carlo Ancelotti chegou ao Brasil com cinco títulos da Liga dos Campeões como técnico, troféus das cinco maiores competições da Europa e uma reputação de fazer com que os vestiários respirassem um pouco mais aliviados.

Um ano depois, ele sabe que este cargo é algo diferente: rotina menos desgastante do que em clube, mais obsessão nacional e talvez seu último trabalho.

Por enquanto, o italiano está curtindo o ritmo do futebol da seleção brasileira e disse que a prorrogação de seu contrato até 2030 está próxima.

Ancelotti assinou um contrato de um ano quando assumiu o cargo de técnico do Brasil em maio passado, mas deve continuar após a Copa do Mundo.

"Acho que sim, está tudo resolvido, só temos que assinar. Eu gostaria de ficar", disse ele. "Vejo uma equipe com grande potencial para o futuro. Temos jogadores jovens de alto nível, uma nova geração que está chegando aqui e que é de um padrão muito alto."

O italiano de 66 anos assumiu o comando do Brasil depois de uma carreira brilhante em clubes, mas a preparação para a Copa do Mundo trouxe um tipo diferente de teste - menos sessões de treinamento, mais emoção e a agonia de escolher 26 nomes em um país onde a icônica camisa amarela representa mais do que apenas uma equipe.

O Brasil não contará com jogadores importantes, como Rodrygo, Estêvão e Éder Militão, devido a lesões, o que aumenta a pressão antes de Ancelotti anunciar sua lista de convocados no Rio de Janeiro na segunda-feira (18). Além disso, há também Neymar, cuja inclusão [ou não] na equipe está causando debates pelo país.

O Brasil enfrenta Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo C do Mundial.

"Isso pesa muito para mim", disse Ancelotti à Reuters em uma entrevista exclusiva na terça-feira (12), quando perguntado sobre o custo humano de cortar jogadores de sua equipe.

"Tenho de fazer um julgamento profissional sobre um jogador, uma pessoa com quem me dou muito bem pessoalmente, jogadores que estiveram conosco, mas que talvez eu não possa chamar... isso tem um impacto. Isso afeta minhas emoções", completou ele.

"É um alívio apresentar a lista de convocados. Embora, mais do que o alívio que você sente por ter feito o seu trabalho, é algo mesclado com a tristeza que você sente por ter de tomar essa decisão."

Alívio é uma palavra que Ancelotti usa com frequência. A vitória, segundo ele, não traz alegria pura, mas sim o alívio da pressão antes que a próxima demanda chegue.

"Quando você ganha, o que você sente não é felicidade, é alívio", disse ele. "E quando você perde, é um verdadeiro sofrimento físico e mental."

Mudança de ritmo

A mudança do futebol de clube para uma seleção também alterou o ritmo da vida de Ancelotti.

Em seu último trabalho em um clube, o Real Madrid, o próximo jogo estava sempre a poucos dias de distância. No Brasil, há mais tempo para refletir - e talvez mais tempo para um técnico que passou três décadas se adaptando às mudanças do futebol.

"É um trabalho diferente", afirmou Ancelotti. "Este trabalho me dá mais tempo para refletir, mais paz de espírito... Voltar para um clube? Acho que não. É bem possível que este seja meu último trabalho."

A ligação do italiano com o Brasil remonta aos seus tempos de jogador no início dos anos 1980 na Roma, onde atuava ao lado de ícones como Falcão e Toninho Cerezo.

Além disso, houve a Copa do Mundo de 1994, quando ele foi assistente de Arrigo Sacchi quando a Itália perdeu a final para o Brasil nos pênaltis.

Ancelotti disse que não poderia ter previsto que um dia treinaria o Brasil - ou que a Itália estaria ausente de outra Copa do Mundo.

"Eu também não poderia imaginar, há um ou dois meses, que a Itália estaria fora da Copa do Mundo e, infelizmente, esta é agora a terceira Copa do Mundo consecutiva que a Itália fica de fora", declarou.

Os italianos perderam na disputa de pênaltis para a Bósnia e Herzegovina na final da repescagem em março.

"Para um italiano, isso é triste, mas é uma oportunidade para os italianos apoiarem o Brasil nesta Copa do Mundo", acrescentou Ancelotti.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Carlo Ancelotti em jogo do Brasil contra Senegal 15 de novembro de 2024 REUTERS/Isabel Infantes
Inspirado pelo Carnaval, Ancelotti quer seleção alegre e comprometida
Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, durante uma entrevista à Reuters 12 de maio de 2026 REUTERS/Sergio Queiroz
Copa 2026: Carlo Ancelotti diz que decisão sobre Neymar não será fácil
Evento da Copa do Mundo de 2026 em Nova York 18 de maio de 2023 REUTERS/Brendan McDermid
Madonna, Shakira e BTS farão show no intervalo da final da Copa
Carlo Ancelotti seleção brasileira Copa do Mundo convocação técnico italiano contrato brasil Itália
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Técnico Carlo Ancelotti durante entrevista à Reuters 12 de maio de 2026 REUTERS/Sergio Queiroz
Esportes Ancelotti está perto de prorrogar contrato com a seleção brasileira
qui, 14/05/2026 - 17:25
O secretário de Cultura, Mario Frias, participa do programa A Voz do Brasil
Política STF apura emenda parlamentar para produtora de filme sobre Bolsonaro
qui, 14/05/2026 - 17:03
Rio de Janeiro (RJ) 16/02/2024 - Desemprego de mulheres e negros termina 2023 acima da média nacional, Trabalhador com ensino médio incompleto tem pior taxa Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
Economia Número de pessoas em busca de emprego há mais de dois anos cai 21,7%
qui, 14/05/2026 - 16:10
Rio de Janeiro (RJ), 14/05/2026 - FOTO DE ARQUIVO - MC Poze do Rodo. Foto: pozevidalouca/Instagram
Justiça Cantor Poze do Rodo é solto após decisão judicial 
qui, 14/05/2026 - 15:39
Brasília (DF) 08/08/2024 – FGTS distribuirá R$ 15,2 bi a trabalhadores; veja como será o cálculo Valor foi aprovado nesta quinta (8) pelo Conselho Curador do fundo Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Uso do FGTS para pagar dívidas no Desenrola começa no dia 25
qui, 14/05/2026 - 15:15
Brasília (DF), 14/05/2026 - 14.05.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante anúncio de entrega de unidades habitacionais do Residencial Verdes Horizontes I e II, do Programa Minha Casa Minha Vida, na Avenida Industrial Urbano, S/N – Ponto Certo, Camaçari - BA. Foto: SEAUD/PR
Política Lula defende restrição ao uso de IA no período das eleições
qui, 14/05/2026 - 14:58
Ver mais seta para baixo