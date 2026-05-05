logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Arsenal vence Atlético de Madri e avança à final da Liga dos Campeões

Adversário será o vencedor do duelo PSG x Bayern de Munique na quarta
Martyn Herman*
Publicado em 05/05/2026 - 18:39
Londres
Jogadores do Arsenal comemoram vitória sobre o Atlético de Madri 5 de maio de 2026 Action Images via Reuters/Paul Childs
© Reuters/Paul Childs/Reuters
Reuters

O Arsenal avançou para a final da Liga dos Campeões pela segunda vez em sua história, com uma vitória em casa por 1 a 0 sobre o Atlético de Madri, nesta terça-feira (5), selando uma vitória agregada de 2 a 1 na semifinal.

O gol do capitão Bukayo Saka pouco antes do intervalo foi decisivo para o Arsenal vencer uma partida acirrada, em que o time inglês completou o nono jogo sem sofrer gols nesta temporada da competição.

O Arsenal enfrentará o vencedor do duelo entre o atual campeão Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique, que se enfrentam na quarta-feira (6). O PSG venceu o jogo de ida em casa por 5 a 4.

A final da Champions será disputada na Arena Puskas, em Budapeste, no dia 30 de maio - uma semana depois do fim da Premier League, que o atual líder Arsenal espera vencer pela primeira vez em 22 anos.

A única participação anterior do Arsenal na final da Liga dos Campeões foi em 2006, quando perdeu para o Barcelona.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Aryna Sabalenka em Madri 28 de abril de 2026 REUTERS/Violeta Santos Moura
Tenistas podem boicotar Roland Garros por premiação mais alta
são paulo, flamengo, futebol feminino
BR Feminino: São Paulo vence Flamengo para assumir vice-liderança
Praia Clube derrota Minas por 3 sets a 0 e conquista Superliga Feminina de vôlei, em 03/05/2026
Praia Clube bate Minas e fatura título da Superliga Feminina de vôlei
arsenal Liga dos Campeões final título inédito Atlético de Madrid semifinal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Boa Vista (RR), 15/02/2023, Criança se alimenta em frente ao Hospital de Campanha Yanomami montado na Casa de Saúde Indígena - Casai.
Saúde Consumo de alimentos ultraprocessados cresce entre povos tradicionais
ter, 05/05/2026 - 19:04
RIO DE JANEIRO (RJ), 26/05/2022 - CALEIDOSCÓPIO DA CULTURA / LER / FUNARJ / SALÃO CARIOCA DO LIVRO - Na foto, a idealizadora do projeto, Bárbara Cortesi no lançamento da 3ª edição do Prêmio Rio de Contos e 4ª edição do Caleidoscópio da Cultura, projetos que visam fomentar cultura através da democratização da literatura. Ambos os projetos são promovidos pela FUNARJ e LER / Salão Carioca do Livro. Foto: Alexandre Brum/Ag. Enquadrar
Cultura Prêmio Rio de Contos está com inscrições abertas
ter, 05/05/2026 - 18:59
Jogadores do Arsenal comemoram vitória sobre o Atlético de Madri 5 de maio de 2026 Action Images via Reuters/Paul Childs
Esportes Arsenal vence Atlético de Madri e avança à final da Liga dos Campeões
ter, 05/05/2026 - 18:39
Brasília (DF), 25/10/2023 - O governador do Rio de Jnaeiro, Cláudio Castro fala com jornalistas na saída do ministério da Defesa, após reunião com ministro, José Mucio. Governador fala sobre crise na segurança do Rio de Janeiro Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça MP Eleitoral recorre ao TSE para explicar decisão que condenou Castro
ter, 05/05/2026 - 18:29
Morre Guto Graça Mello, diretor musical e produtor, aos 78 anos. Foto: Gutogracamello/Instagram
Cultura Morre Guto Graça Mello, criador de trilhas sonoras de novelas e discos
ter, 05/05/2026 - 18:10
CAOA Chery
Economia Venda de carros novos no país em 2026 atinge maior patamar desde 2013
ter, 05/05/2026 - 17:42
Ver mais seta para baixo