Arsenal vence Atlético de Madri e avança à final da Liga dos Campeões

Adversário será o vencedor do duelo PSG x Bayern de Munique na quarta

O Arsenal avançou para a final da Liga dos Campeões pela segunda vez em sua história, com uma vitória em casa por 1 a 0 sobre o Atlético de Madri, nesta terça-feira (5), selando uma vitória agregada de 2 a 1 na semifinal.

O gol do capitão Bukayo Saka pouco antes do intervalo foi decisivo para o Arsenal vencer uma partida acirrada, em que o time inglês completou o nono jogo sem sofrer gols nesta temporada da competição.

Arsenal are Champions League finalists 👏#UCL pic.twitter.com/roiGhkegTH — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 5, 2026

O Arsenal enfrentará o vencedor do duelo entre o atual campeão Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique, que se enfrentam na quarta-feira (6). O PSG venceu o jogo de ida em casa por 5 a 4.

A final da Champions será disputada na Arena Puskas, em Budapeste, no dia 30 de maio - uma semana depois do fim da Premier League, que o atual líder Arsenal espera vencer pela primeira vez em 22 anos.

A única participação anterior do Arsenal na final da Liga dos Campeões foi em 2006, quando perdeu para o Barcelona.

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