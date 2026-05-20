Arsenal volta a conquistar título do Campeonato Inglês após 22 anos

Gunners foram beneficiados por empate do City com o Bournemouth

O Arsenal encerrou sua espera de 22 anos para conquistar o título da Premier League (Campeonato Inglês) nesta terça-feira (19), quando foi confirmado como campeão após o empate de 1 a 1 do Manchester City, segundo colocado, em Bournemouth.

Líder por quase toda a temporada, a equipe de Mikel Arteta está agora quatro pontos à frente, faltando um jogo, e o confronto de domingo contra o Crystal Palace será agora uma coroação.

O Arsenal havia vencido o Burnley por 1 a 0 na última segunda-feira (18), o que significava que o City precisava vencer no litoral sul para estender a disputa até a última rodada.

The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

Mas um apático City ficou em desvantagem com o gol de Eli Junior Kroupi no primeiro tempo, e a resposta de Erling Haaland nos acréscimos foi tarde demais.

O Arsenal, que foi vice-campeão nas três temporadas anteriores, já conquistou 14 títulos ingleses, atrás apenas de Manchester United e Liverpool, ambos com 20.

Arteta havia dito no dia anterior que seria o “maior torcedor” do Bournemouth por algumas horas nesta terça-feira, e o título acabou sendo selado graças ao seu amigo Andoni Iraola, que orquestrou o ponto do clube da costa sul.

Seus sentimentos teriam sido compartilhados pelos torcedores do Arsenal que assistiram ao jogo em pubs e bares próximos ao Emirates Stadium, estádio do clube do norte de Londres.

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