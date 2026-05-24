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Bahia arranca empate com Fluminense no Brasileiro Feminino

TV Brasil transmitiu igualdade por 3 a 3 em jogo da 12ª rodada
Agência Brasil
Publicado em 23/05/2026 - 22:42
Rio de Janeiro
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© Marina Garcia/Fluminense F.C./Direitos Reservados

O Bahia arrancou um empate de 3 a 3 com o Fluminense, neste sábado (23) no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 12ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. A TV Brasil transmitiu o confronto ao vivo.

Graças ao resultado as Mulheres de Aço chegaram aos 21 pontos, na quinta posição da classificação. Já as Meninas de Xerém ocupam a 11ª colocação, com 16 pontos.

Após uma etapa inicial sem gols, o Fluminense abriu o marcador aos 16 minutos do segundo tempo com a atacante Bruna Pelé. Porém, com dois gols da lateral Wendy Carballo, aos 29 e aos 32 minutos, o Bahia passou à frente no placar.

No entanto, as Meninas de Xerém contaram com o faro de gol de Kaline, que marcou aos 37 e aos 41, para voltarem a ficar em vantagem no confronto. Mesmo faltando pouco tempo para o apito final as Mulheres de Aço não desistiram. E, aos 50, Dany Silva decretou o empate final de 3 a 3.

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Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Feminino campeonato brasileiro TV Brasil Fluminense Bahia
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