logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Bahia decide no 1º tempo e vence o Inter pelo Brasileirão Feminino

Mulheres de Aço ultrapassam Gurias Coloradas e assumem o quarto lugar
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 16/05/2026 - 18:32
São Paulo
Feira de Santana (BA), 16/05/2026 - Lance de jogo entre Bahia e Inter válido pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.Foto: Letícia Martins/EC Bahia
© Letícia Martins/EC Bahia

Em confronto direto por um lugar entre os quatro melhores times da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol, melhor para o Bahia. Neste sábado (16), as Mulheres de Aço derrotaram o Internacional por 3 a 0 na Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA), pela 11ª rodada da competição. A TV Brasil transmitiu o duelo ao vivo.

O Tricolor baiano, que não vencia há três partidas, chegou aos mesmos 20 pontos das Gurias Coloradas, ficando à frente, em quarto lugar, pelo melhor saldo de gols. As gaúchas, agora na quinta posição, tiveram encerrada uma sequência de quatro triunfos consecutivos.

O Bahia esbanjou eficiência no primeiro tempo. Aos 15 minutos, a meia Raquel recebeu da atacante Cássia na área, escapou da marcação da volante Myka e mandou para as redes, abrindo o placar para as donas da casa. Aos 31, o Internacional balançou as redes com Sole Jaimes, após cobrança de escanteio da também atacante Darlene, mas o gol foi anulado por falta no lance.

Seis minutos depois, as Mulheres de Aço ampliaram. A lateral Carol Martins lançou na área e a atacante Wendy Carballo se antecipou à defesa e cabeceou por cima da goleira Gabi Barbieri. Já nos acréscimos, a zagueira Débora derrubou a meia Ângela Gómez na área. Pênalti, que Cássia converteu.

Pouco antes do intervalo, Carol Martins recebeu o segundo amarelo após falta na atacante Aninha e foi expulsa. Mesmo assim, o Bahia não abdicou do ataque e quase ampliou. Aos quatro minutos, a zagueira Tchula, de cabeça, acertou o travessão. Aos 29, em contra-ataque veloz, Cássia recebeu livre na entrada da área e finalizou para boa defesa de Gabi Barbieri, no canto direito. O Inter, apesar da superioridade numérica, pouco assustou.

Outros dois jogos movimentaram o Brasileirão Feminino neste sábado. No clássico mineiro da rodada, o Atlético-MG venceu o América-MG por 2 a 0 na Arena Gregorão, em Contagem (MG). As atacantes Thalita e Pimenta marcaram para as Vingadoras, que foram a 12 pontos, na 13ª posição. As Spartanas, com três pontos, ocupam o 17º e penúltimo lugar, abrindo a zona de rebaixamento à Série A2 (segunda divisão).

O Grêmio superou o Mixto por 3 a 0 no Passo d'Areia, em Porto Alegre. A zagueira Mónica Ramos, a atacante Giovaninha e a meia Camila Pini fizeram os gols das Mosqueteiras, que chegaram aos 16 pontos, assumindo provisoriamente o oitavo lugar, fechando a zona de classificação às quartas de final. As Tigresas permanecem em 15º, com sete pontos.

A 11ª rodada teve início na sexta-feira (15), com a vitória do Flamengo no clássico com o Fluminense, por 1 a 0, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Aniversariante do dia, a atacante Cristiane, agora com 40 anos de idade, decretou o triunfo do Rubro-Negro, que subiu para sexto, com 19 pontos. O Tricolor, com 15 pontos, está em décimo.

Relacionadas
Athletics - Diamond League - Shanghai/Keqiao - China Textile City Sports Center, Shaoxing, China - May 16, 2026 Brazil's Alison dos Santos celebrates after winning the Men's 300m Hurdles to become the new world leader REUTERS/Go Nakamura
Alison dos Santos abre Diamond League vencendo recordista mundial
Brandemburgo, 16/05/2026 - Canoista Isaquias Queiroz participa de prova de canoagem na Copa do Mundo de canoagem. Foto: Isabella Oliveira/CBCa
Brasil leva dois ouros na Copa do Mundo de canoagem e paracanoagem
Brasília (DF), 16/05/2026 - FOTO DE ARQUIVO - O narrador e locutor Milton Naves. Foto: @miltonnaves/X
Ícone do rádio esportivo mineiro, Milton Naves morre aos 70 anos
Futebol Feminino Campeonato Brasileiro Feminino Bahia Grêmio Mixto flamengo Fluminense
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Laval (FRA), 25 October 2025: Dias Marina of Brazil competes in the Lead Finals during the IFSC Para Climbing World Cup in Laval (FRA). © Jan Virt/IFSC. This photo is for editorial use only. For any additional use please contact communications@ifsc-climbing.org.
Esportes Marina Dias vence etapa da Copa do Mundo de paraescalada nos EUA
sab, 16/05/2026 - 19:04
Pessoas carregam um corpo identificado por pessoas de luto como o comandante da ala militar do Hamas, Izz al-Din al-Haddad, que foi morto em um ataque israelense na sexta-feira, durante um funeral, na Cidade de Gaza, em 16 de maio de 2026. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Internacional Israel mata chefe militar do Hamas em ataque em Gaza
sab, 16/05/2026 - 18:59
Feira de Santana (BA), 16/05/2026 - Lance de jogo entre Bahia e Inter válido pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.Foto: Letícia Martins/EC Bahia
Esportes Bahia decide no 1º tempo e vence o Inter pelo Brasileirão Feminino
sab, 16/05/2026 - 18:32
Brasília (DF), 31/08/2023 - Movimentação no prédio sede da Polícia Federal, que ouve Bolsonaro e mais sete envolvidos no caso da venda de joias. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Em ação com a Interpol, PF prende em Dubai hacker do caso Banco Master
sab, 16/05/2026 - 18:31
São Paulo (SP), 16/05/2026 - Cordão da Mentira faz ato na Paulista para lembrar Crimes de Maio e cobrar por justiça. Foto: Elaine Cruz/Agência Brasil
Direitos Humanos Cordão da Mentira faz ato na Paulista para lembrar Crimes de Maio
sab, 16/05/2026 - 18:18
Brasília (DF), 16/05/2026 - FOTO DE ARQUIVO - O narrador e locutor Milton Naves. Foto: @miltonnaves/X
Esportes Ícone do rádio esportivo mineiro, Milton Naves morre aos 70 anos
sab, 16/05/2026 - 17:24
Ver mais seta para baixo