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Esportes

Bola parada não deve dominar a Copa, diz Grupo de Estudos da Fifa

Entre os integrantes da equipe está Gilberto Silva, campeão em 2002
Pearl Josephine Nazare*
Publicado em 11/05/2026 - 14:58
Bengaluru (Índia)
Lionel Messi, da Argentina, bate escanteio na Copa do Mundo do Catar 2022 18 de dezembro de 2022 REUTERS/Molly Darlington
© REUTERS/Molly Darlington/Proibida reprodução
Reuters

 A maestria na bola parada pode estar remodelando o futebol de clubes, mas o Grupo de Estudos Técnicos da Fifa disse nesta segunda-feira (11) que é improvável que o domínio da bola parada defina a Copa do Mundo deste ano, em grande parte devido ao tempo limitado de preparação das seleções.

Falando em uma mesa redonda da Fifa com a mídia um mês antes do torneio ampliado de 48 equipes nos Estados Unidos, Canadá e México, os membros do TSG discutiram as tendências emergentes, incluindo a especialização em bola parada no estilo do Arsenal.

O Arsenal, líder da Premier League - apelidado de "rei da bola parada" - bateu no mês passado o recorde de mais gols marcados em escanteios em uma única temporada da Premier League.

"Eu fico interessado em ver como as outras equipes abordam isso", disse Gilberto Silva, campeão da Copa do Mundo de 2002 com o Brasil e ex-volante do Arsenal.

"Vimos isso nesta temporada, especialmente na Premier League com o Arsenal. Nos últimos anos, as cobranças de escanteio e as bolas longas não eram tão usadas em comparação com a época em que eu jogava, quando eram mais comuns. Nos últimos anos, o jogo se desenvolveu, com as equipes se organizando a partir do goleiro."

"Mas não tenho tanta certeza se a Copa do Mundo será a mesma coisa, porque não se tem muito tempo para preparar uma equipe para esses torneios. É claro que ela pode ser uma arma e as equipes a usarão, mas não como a principal."

"Espero jogos apertados, com muitos aspectos práticos e equipes que procuram explorar as transições para romper as defesas", acrescentou ele.

A Copa do Mundo de Clubes do ano passado nos EUA, que serviu como um ensaio geral para o torneio principal, também destacou o impacto potencial do calor escaldante.

"Em geral, a Copa do Mundo de Clubes mostrou um nível muito semelhante de intensidade nas partidas em comparação com a Copa do Mundo de 2022 quando analisamos alguns dos principais jogos", disse Tom Gardner, líder do Football Performance Insights.

"Portanto, tenho certeza de que o calor pode ser um fator na forma como as equipes administram isso. Mas não esperamos ver, em nível físico, desempenhos muito semelhantes aos de 2022, como vimos na Copa do Mundo de Clubes de 2025."

O TSG fornecerá análises de todos os jogos da Copa do Mundo. Orientado pelo chefe de Desenvolvimento Global de Futebol da Fifa, Arsene Wenger, o grupo inclui figuras como Gilberto Silva, Juergen Klinsmann e Pablo Zabaleta, e conta com o apoio de uma equipe de analistas e especialistas em dados.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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