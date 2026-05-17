Botafogo vence Corinthians pelo Brasileirão com três de Arthur Cabral

O atacante Arthur Cabral não esquecerá tão cedo o duelo entre Botafogo e Corinthians deste domingo (17). O camisa 19 do Glorioso balançou as redes três vezes e decidiu a vitória da equipe carioca sobre o Timão, por 3 a 1, no Estádio Nilton Santos, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi transmitido ao vivo pela Rádio Nacional.

Com 21 pontos, o Alvinegro de General Severiano se aproximou da briga por vaga na próxima edição da Libertadores, que envolve os cinco primeiros colocados. O time paulista, que não saiu dos 18 pontos, entrou na zona de rebaixamento à Série B, que reúne as quatro piores campanhas da competição, o chamado Z-4.

A partida no Rio de Janeiro começou acelerada, com dois gols em dez minutos. O Botafogo saiu na frente logo aos seis. Após lançamento desde o campo defensivo, o atacante Lucas Villalba ganhou pelo alto do zagueiro Gustavo Henrique e a bola sobrou com Arthur Cabral, que finalizou da entrada da área, no canto direito do goleiro Hugo Souza.

A resposta do Corinthians veio quatro minutos depois. O Glorioso perdeu a posse da bola na intermediária, com Raniele desarmando o também volante Huguinho, e a sobra ficou com o meia Rodrigo Garro, que bateu cruzado e venceu o goleiro Neto.

Aos 23 minutos, na sequência de uma cobrança de falta do lateral Alex Telles, Gustavo Henrique disputou com Nahuel Ferrarezi na área e derrubou o zagueiro botafoguense. A penalidade foi marcada, mas o árbitro Felipe Fernandes de Lima, após rever o lance no vídeo, entendeu que o contato não teria sido faltoso e desmarcou a infração.

Os donos da casa não se intimidaram e voltaram à frente pouco tempo depois, em um golaço de Arthur Cabral. Aos 31, o atacante dominou na intermediária e arriscou de longe, acertando o ângulo direito de Hugo Souza, que nem conseguiu se mexer.

Antes do intervalo, o Timão esteve duas vezes perto do empate. Aos 40 minutos, o lateral Matheuzinho cruzou pela direita e Raniele cabeceou a bola na trave. Aos 43, Garro bateu escanteio e o atacante Yuri Alberto mandou para as redes, mas o lance foi invalidado porque o meia corintiano fez a cobrança fora do lugar correto.

A etapa final foi menos movimentada, mas a estrela de Arthur Cabral continuou a brilhar. Aos 24 minutos, Villalba se antecipou ao zagueiro André Ramalho, invadiu a área pela esquerda e rolou para Kauan Toledo. O atacante se enrolou com a bola na hora de finalizar, mas sobrou nos pés do artilheiro da partida, que marcou o terceiro dele e do Botafogo.

O time da casa esteve mais próximo do quarto gol que o Corinthians do segundo. Aos 42 minutos, na última grande oportunidade do jogo, o zagueiro Alexander Barboza cabeceou com perigo e parou em bela defesa de Hugo Souza. Na sequência, o meia Santí Rodriguez acertou a trave. Nada que estragasse a festa botafoguense no Nilton Santos.

Empate em Salvador

No outro jogo da tarde deste domingo, Bahia e Grêmio empataram por 1 a 1 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. Os visitantes abriram o marcador com o zagueiro Viery, aos 16 minutos do segundo tempo. Aos 26, o atacante Mateo Sanabria igualou para os anfitriões.

O Esquadrão de Aço, com 23 pontos, não vence há cinco rodadas e perdeu a chance de se reaproximar da zona de classificação para a Libertadores. O Imortal, agora com 18 pontos, saiu do Z-4. A pontuação é a mesma de Santos e Corinthians, mas os gaúchos ficam à frente do Peixe no saldo e do Timão no número de gols marcados.