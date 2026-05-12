BR feminino: Palmeiras goleia Atlético-MG e assume vice-liderança

TV Brasil transmitiu vitória de 4 a 1 das Palestrinas
Agência Brasil
Publicado em 11/05/2026 - 23:35
Rio de Janeiro
© Paloma Cassiano/Palmeiras/Direitos Reservados

Em partida transmitida ao vivo pela TV Brasil, o Palmeiras goleou o Atlético-MG por 4 a 1, na noite desta segunda-feira (11) em Barueri, em confronto válido pela 10ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Com o resultado, a equipe comandada pela técnica Rosana Augusto assumiu a vice-liderança da classificação com 21 pontos em 10 jogos. A liderança está nas mãos do Corinthians, que superou o São Paulo por 2 a 1 para alcançar os 25 pontos.

O grande destaque das Palestrinas foi Taina Maranhão, que marcou três vezes no confronto. O outro gol da equipe da casa foi de Lorena Benítez. Já a atacante Pimenta fez o de honra das Vingadoras.

Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Feminino brasileiro feminino Palmeiras Atlético-MG
