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BR Feminino: São Paulo vence Flamengo para assumir vice-liderança

Soberanas triunfam por 2 a 1 com gols de Duda Serrana e Isa Guimarães
Agência Brasil
Publicado em 04/05/2026 - 23:48
Rio de Janeiro
são paulo, flamengo, futebol feminino
© Rubens Chiri/saopaulofc.net/Direitos reservados

O São Paulo assumiu a vice-liderança da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino após derrotar o Flamengo pelo placar de 2 a 1, na noite desta segunda-feira (4) no Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, em Cotia, na partida que fechou a 9ª rodada da competição.

Com o triunfo alcançado em casa, as Soberanas chegaram aos 20 pontos, ficando a apenas dois do líder Corinthians, que derrotou o Grêmio por 2 a 0 nesta rodada. Já a equipe da Gávea permaneceu com 15 pontos após o revés, ocupando a 6ª colocação da tabela.

O primeiro tempo da partida foi marcado pelo ímpeto ofensivo das equipes. E a oportunidade mais clara de marcar foi do Flamengo, com a meio-campista Fernandinha acertando um chute de fora da área no travessão do gol defendido por Carlinha.

Após o intervalo, o São Paulo assumiu o comando das ações e não demorou a abrir o marcador. Aos 11 minutos a volante Duda Serrana aproveitou vacilo da goleira Vivi Holzel para marcar. Seis minutos depois Bia Menezes levantou na área para Isa Guimarães, que cabeceou para ampliar para a equipe da casa.

Porém, o Flamengo não desistiu e conseguiu descontar aos 42 minutos com Fernandinha, após boa jogada de Laysa Costa. Mas o São Paulo conseguiu segurar a vantagem até o apito final.

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Edição:
Fábio Lisboa
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